СВР: украинские чиновники намерены сбежать за рубеж и уже вывезли семьи - РИА Новости, 22.12.2025
11:44 22.12.2025 (обновлено: 12:52 22.12.2025)
СВР: украинские чиновники намерены сбежать за рубеж и уже вывезли семьи
СВР: украинские чиновники намерены сбежать за рубеж и уже вывезли семьи
СВР: украинские чиновники намерены сбежать за рубеж и уже вывезли семьи

СВР: чиновники киевского режима готовятся бежать за границу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские чиновники хотят сбежать за рубеж после краха режима, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"По поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы", — говорится в релизе.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Депутат Рады объявила забастовку, требуя уволить Сырского
9 декабря, 10:03
По данным ведомства, чиновники и бизнесмены с Украины все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.
В то же время более 90% работающих на Западе украинских дипломатов планируют не возвращаться на родину после командировок. Они понимают, что вариантов завершить конфликт на условиях Владимира Зеленского нет.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
21 декабря, 13:54
На днях СВР также сообщала, что коррупционный скандал на Украине вызвал резкое падение морального духа в ВСУ. Рост числа дезертиров вынудил офис генпрокурора закрыть публичный доступ к статистике по вновь открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.
По данным службы, параллельно с этим растет усталость украинцев от конфликта. Многие, столкнувшись со смертью и травмами родственников и друзей, стали понимать: киевские власти используют войну для воровства финпомощи зарубежных стран.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Раде заявили о восстановлении влияния Ермака в администрации Зеленского
16 декабря, 13:28

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп раскритиковал Зеленского из-за коррупции на Украине
11 декабря, 00:34
 
