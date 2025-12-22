МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Украинские чиновники хотят сбежать за рубеж после краха режима, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"По поступающей в СВР информации, функционеры киевского режима намерены после его неминуемого падения сбежать за границу. Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы", — говорится в релизе.

По данным ведомства, чиновники и бизнесмены с Украины все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.

В то же время более 90% работающих на Западе украинских дипломатов планируют не возвращаться на родину после командировок. Они понимают, что вариантов завершить конфликт на условиях Владимира Зеленского нет.

На днях СВР также сообщала, что коррупционный скандал на Украине вызвал резкое падение морального духа в ВСУ. Рост числа дезертиров вынудил офис генпрокурора закрыть публичный доступ к статистике по вновь открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.

По данным службы, параллельно с этим растет усталость украинцев от конфликта. Многие, столкнувшись со смертью и травмами родственников и друзей, стали понимать: киевские власти используют войну для воровства финпомощи зарубежных стран.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.