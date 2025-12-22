Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 22.12.2025 (обновлено: 13:13 22.12.2025)
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки - РИА Новости, 22.12.2025
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:02:00+03:00
2025-12-22T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
краматорск
россия
донецкая народная республика
константиновка
краматорск
россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), краматорск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Краматорск
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки

ВСУ потеряли до 235 военных в зоне "Южной" группировки за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Кирово, Закотное, Константиновка и Миньковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Senator" канадского производства, бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину "MaxxPro" производства США, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155 мм гаубицу М777, а также три станции радиоэлектронной борьбы.
Владимир Зеленский
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
Вчера, 03:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Краматорск
 
 
Версия 2023.1 Beta
