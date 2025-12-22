https://ria.ru/20251222/svo-2063815153.html
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 235 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин в Донецкой Народной Республике,... РИА Новости, 22.12.2025
