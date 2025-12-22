https://ria.ru/20251222/svo-2063814209.html
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ потеряли до 90 военных в зоне действий сил "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 90 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.12.2025
