Рейтинг@Mail.ru
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:57 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/svo-2063779160.html
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО - РИА Новости, 22.12.2025
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" передали бойцам на Красноармейском направлении квадроциклы, квадрокоптеры РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:57:00+03:00
2025-12-22T10:57:00+03:00
надежные люди
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20251219/svo-2063370294.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир якушев, единая россия
Надежные люди, Владимир Якушев, Единая Россия
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО

ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы и квадрокоптеры бойцам СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" передали бойцам на Красноармейском направлении квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие к ним, сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой", - цитируют в публикации секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
На сайте напомнили, что с начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали более 14,7 миллиарда рублей.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Жители Бурятии за три года отправили на СВО более тысячи машин
19 декабря, 17:40
 
Надежные людиВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала