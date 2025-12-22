ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" передали бойцам на Красноармейском направлении квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие к ним, сообщили на сайте партии.

"Единая Россия" передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой", - цитируют в публикации секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.