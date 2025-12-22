https://ria.ru/20251222/svo-2063779160.html
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО - РИА Новости, 22.12.2025
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" передали бойцам на Красноармейском направлении квадроциклы, квадрокоптеры РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:57:00+03:00
2025-12-22T10:57:00+03:00
2025-12-22T10:57:00+03:00
надежные люди
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_a1dd07364443fc0f0d41690d51617239.jpg
https://ria.ru/20251219/svo-2063370294.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027672_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9fbf8f10bd89d139ad283cb0aa768bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир якушев, единая россия
Надежные люди, Владимир Якушев, Единая Россия
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы участникам СВО
ЕР и фонд "Ветераны СВО и КТО" передали квадроциклы и квадрокоптеры бойцам СВО
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" передали бойцам на Красноармейском направлении квадроциклы, квадрокоптеры и комплектующие к ним, сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" передала очередную партию помощи чётко по заявкам, поступившим от военных в зоне специальной военной операции. Это техника, транспорт, дополнительные батареи для квадрокоптеров, сами квадрокоптеры, наземные станции. То есть ровно то, что ребята заказывали не так давно. Уверен, это поможет им в выполнении задач на передовой", - цитируют в публикации секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
На сайте напомнили, что с начала СВО "Единая Россия" оказывает помощь фронту. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой собрали более 14,7 миллиарда рублей.