В России впервые выписали штраф за склонение к аборту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек — РИА Новости. Мировой суд в Мордовии вынес решение об административном наказании виновному в склонении к аборту, Мировой суд в Мордовии вынес решение об административном наказании виновному в склонении к аборту, следует из материалов суда.

« "Назначено административное наказание — административный штраф", — говорится в сообщении на сайте инстанции.

Уточняется, что в конце ноября в судебный участок поступил протокол об административном правонарушении по статье 9.1 закона Республики Мордовия "Склонение к искусственному прерыванию беременности". В декабре мировой судья признал мужчину, на которого был составлен протокол, виновным в административном правонарушении. Решение о штрафе ему вручили сегодня.

Как сообщается в Telegram-канале благотворительного фонда "Женщины за жизнь", речь идет о подопечной фонда, которая рассказала своему партнеру, что беременна двойней, а тот предложил сделать аборт. Женщина прекратила взаимоотношения с мужчиной и обратилась за защитой в юридическую и психологическую службы благотворительного фонда. Летом 2025 года она родила мальчика и девочку.

Суд назначил отцу детей административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Это судебное решение — первое подобное постановление в России в пользу защиты жизни до рождения.

Мордовия стала первым регионом, где в августе 2023 года приняли закон о запрете склонения женщин к аборту. Согласно ему, склонение "путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований" влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.