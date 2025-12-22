https://ria.ru/20251222/sud-2063958079.html
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье
Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, который по заданию куратора из... РИА Новости, 22.12.2025
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, который по заданию куратора из "Легиона "Свобода России"* поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Водитель Дмитрий Балог является уроженцем Украины
, вступившим позднее в гражданство РФ
. Ему предъявлено обвинение по статьям УК госизмена, террористический акт, диверсия, покушение на диверсию, участие в диверсионном сообществе, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.
Как следует из озвученного в суде обвинительного заключения, Балог по заданию куратора из "легиона" совершил поджоги разных объектов, среди которых релейные шкафы, климатические шкафы операторов связи, три автобуса на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, также фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав двух войсковых частей в Подмосковье
.
Действия мужчины были направлены на "подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ", - говорилось в обвинении.
* Запрещенная в России террористическая организация