Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье - 22.12.2025
20:41 22.12.2025
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье
Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, который по заданию куратора из... 22.12.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье

Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах объектов в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Илья Питалев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, который по заданию куратора из "Легиона "Свобода России"* поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Водитель Дмитрий Балог является уроженцем Украины, вступившим позднее в гражданство РФ. Ему предъявлено обвинение по статьям УК госизмена, террористический акт, диверсия, покушение на диверсию, участие в диверсионном сообществе, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.
Как следует из озвученного в суде обвинительного заключения, Балог по заданию куратора из "легиона" совершил поджоги разных объектов, среди которых релейные шкафы, климатические шкафы операторов связи, три автобуса на стоянке Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ, также фотографировал объекты военной инфраструктуры и личный состав двух войсковых частей в Подмосковье.
Действия мужчины были направлены на "подрыв экономической безопасности и обороноспособности РФ", - говорилось в обвинении.
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
