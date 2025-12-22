Суд начал рассматривать дело уроженца Украины о поджогах в Подмосковье

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Украины, который по заданию куратора из "Легиона "Свобода России"* поджигал релейные шкафы, транспорт и объекты связи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.