Рейтинг@Mail.ru
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/sud-2063923986.html
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай - РИА Новости, 22.12.2025
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай
Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу 24-летнего Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее, сообщается на... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:20:00+03:00
2025-12-22T18:20:00+03:00
в мире
сидней
австралия
новый южный уэльс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061956552_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b210cef65dabbc22f9f51f1846499ecf.jpg
https://ria.ru/20251218/obezvredivshij-2063070690.html
https://ria.ru/20251214/avstralija-2061969218.html
сидней
австралия
новый южный уэльс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061956552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6109039b4ee9cb0ff74f8994c5de85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия, новый южный уэльс
В мире, Сидней, Австралия, Новый Южный Уэльс
Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай

Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу о теракте на пляже Бондай

© AP Photo / Mark BakerПолиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Mark Baker
Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу 24-летнего Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее, сообщается на официальном сайте федеральной прокуратуры Австралии.
Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.
Раненный во время стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Обезвредившему террориста прохожему собрали более 2,5 миллионов долларов
18 декабря, 23:39
"Двадцать второго декабря 2025 года суд отменил временное постановление о засекречивании информации (по делу Навида Акрама - ред.), что позволило обнародовать изложение фактов дела", - сказано на официальном сайте ведомства.
Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.
Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Полиция на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Австралии назвали цель теракта на пляже Бондай
14 декабря, 15:23
 
В миреСиднейАвстралияНовый Южный Уэльс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала