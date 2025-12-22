Полиция оцепила территорию на пляже Бондай после стрельбе в Сиднее. Архивное фото

Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу 24-летнего Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее, Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу 24-летнего Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее, сообщается на официальном сайте федеральной прокуратуры Австралии.

Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.

"Двадцать второго декабря 2025 года суд отменил временное постановление о засекречивании информации (по делу Навида Акрама - ред.), что позволило обнародовать изложение фактов дела", - сказано на официальном сайте ведомства.

Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.

Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.