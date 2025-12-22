Суд в Австралии рассекретил материалы по делу о теракте на пляже Бондай

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Австралии рассекретил часть материалов по делу 24-летнего Навида Акрама, обвиняемого в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее, сообщается на официальном сайте федеральной прокуратуры Австралии.
Следующее судебное слушание по делу Навида Акрама назначено на 16 февраля 2026 года.
"Двадцать второго декабря 2025 года суд отменил временное постановление о засекречивании информации (по делу Навида Акрама - ред.), что позволило обнародовать изложение фактов дела", - сказано на официальном сайте ведомства.
Первое судебное заседание по делу Навида Акрама состоялось 17 декабря. Обвиняемый в совершении теракта на пляже Бондай в Сиднее предстал перед судом из больничной палаты. Его интересы представлял адвокат из службы юридической помощи. Заседание проходило в режиме видеосвязи в виртуальном зале суда.
Как сообщает австралийский телеканал ABC, Навиду Акраму предъявлены официальные обвинения по 59 пунктам, среди которых убийство, террористический акт, нанесение телесных повреждений и покушение на убийство. Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее местный портал news.com.au сообщил, что обвиняемый в совершении теракта на пляже в Сиднее Навид Акрам под усиленной охраной был переведен из больницы в тюремную камеру строгого режима.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
