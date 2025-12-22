Суд продлил процедуру банкротства Межпромбанка, продолжающуюся 15 лет

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода начатую в 2010 году процедуру конкурсного производства в отношении Международного промышленного банка (МПБ), бенефициаром которого являлся экс-сенатор Сергей Пугачев, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд по заявлению АСВ обязал тогда Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда солидарно с Илларионовой и около 7,2 миллиарда - солидарно с Диденко и Злобиным. Решение было признано иностранными судами, став основанием для розыска и изъятия зарубежных активов ответчиков, в частности, Пугачева.