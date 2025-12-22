Суд продлил процедуру банкротства Межпромбанка, продолжающуюся 15 лет

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы продлил еще на полгода начатую в 2010 году процедуру конкурсного производства в отношении Международного промышленного банка (МПБ), бенефициаром которого являлся экс-сенатор Сергей Пугачев, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего – Агентства по страхованию вкладов. "Конкурсному управляющему принять меры к завершению конкурсного производства, заблаговременно представить в суд отчет о проделанной работе с документальным подтверждением всех сведений, изложенных в нем", - говорится в определении суда.
Суд по заявлению Банка России в ноябре 2010 года признал Межпромбанк банкротом. На тот момент банк входил в топ-30 в России. По информации АСВ, размер задолженности банка перед кредиторами на конец 2017 года составлял 82,7 миллиарда рублей, на тот момент кредиторам было выплачено 1,9 миллиарда рублей.
В апреле 2015 года суд признал бенефициара банка Пугачева, последнего председателя правления Марину Илларионову, а также двух предыдущих предправления Александра Диденко и Алексея Злобина виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов.
Суд по заявлению АСВ обязал тогда Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда солидарно с Илларионовой и около 7,2 миллиарда - солидарно с Диденко и Злобиным. Решение было признано иностранными судами, став основанием для розыска и изъятия зарубежных активов ответчиков, в частности, Пугачева.
Тверской суд Москвы в мае этого года заочно приговорил Пугачева к 14 годам колонии за присвоение 28,7 миллиарда рублей МПБ. По версии следствия, с 2008-2009 годы он похитил эти деньги в составе организованной группы с председателем исполнительной дирекции Диденко и гендиректором компании "ОПК Девелопмент" Дмитрием Амунцем.
Пугачев скрылся от следствия и объявлен в международный розыск. У него французское гражданство, Париж в его экстрадиции отказал.