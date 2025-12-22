Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.