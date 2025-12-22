https://ria.ru/20251222/sud-2063905814.html
Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению... РИА Новости, 22.12.2025
