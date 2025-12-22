Рейтинг@Mail.ru
17:29 22.12.2025 (обновлено: 17:42 22.12.2025)
Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*
Следствие попросило суд заочно арестовать Гарри Каспарова*

Следствие попросило суд в Москве заочно арестовать Гарри Каспарова

© Катерина КачаловаГарри Каспаров*
© Катерина Качалова
Гарри Каспаров*. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством об аресте шахматиста Гарри Каспарова* по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что ходатайство следствия об избрании Каспарову* меры пресечения в виде заключения под стражу было зарегистрировано судом 22 декабря.
Минюст РФ включил Каспарова* в реестр физлиц-иноагентов в мае 2022 года. Росфинмониторинг также внес его в перечень экстремистов и террористов.
* Признан иностранным агентом в России
РоссияГарри КаспаровПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
