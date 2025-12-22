https://ria.ru/20251222/sud-2063883635.html
Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Москве арестовал заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова по делу о получении взятки, рассказали РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда Купкенову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Купкенов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.