Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона
16:20 22.12.2025
Суд арестовал заместителя военного прокурора Петербургского гарнизона
Суд в Москве арестовал заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова по делу о получении взятки, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2025
2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд в Москве арестовал заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона Ильшата Купкенова по делу о получении взятки, рассказали РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Постановлением 235-го гарнизонного военного суда Купкенову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Купкенов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
