Молдавского экс-премьера заочно осудили на два года тюрьмы во Франции

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер либерал-демократической партии Владимир Филат заявил, что оспорил решение французского суда, который заочно приговорил его к двум годам лишения свободы и штрафу за отмывание денег.
Агентство AFP сообщило в понедельник, что французский суд заочно приговорил Филата к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тысяч евро за отмывание денег в рамках коррупционного дела. Об этом говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось агентство.
"Решение французского суда… политически мотивировано и находится под сильным влиянием Молдавии... Я подал апелляцию на это решение. Я уверен, что восторжествуют правда и законность, а злоупотребление процессуальными правами и политическое вмешательство будут должным образом наказаны", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, запросы французских властей не имели под собой правовой основы, что привело к беспрецедентному решению во французской юриспруденции.
"Я считаю свое участие в этом деле неоправданным. Дело касается исключительно покупки дома во Франции, а продолжение процесса во французских судах основано на ложных показаниях. Вызывает удивление, что Республика Молдова стала стороной в этом деле и потребовала компенсацию в размере 18 миллионов евро, учитывая, что дело ранее было закрыто в республике", - добавил Филат.
Французские власти в 2022 году возбудили уголовное дело в отношении виллы недалеко от Женевы, расположенной на территории Франции, которая принадлежит племяннице Филата. По мнению французской стороны это здание было приобретено на финансовые средства, полученные Филатом в результате коррупции и отмывания денег в особо крупных размерах.
В 2016 году Филат был приговорен к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Все это время он находился в тюрьме №13 в Кишиневе. В декабре 2019 года Филат был досрочно освобожден по решению суда.
