Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января

КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Первомайский районный суд города Краснодара назначил на 22 января судебное заседание по делу об обращении в доход РФ имущества экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, которую в понедельник осудили на 15 лет колонии за взятки, следует из данных картотеки судов.

Как установил суд, в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Согласно данным пресс-службы судов региона, в общей сложности с участием других фигурантов она получила 21,4 миллиона рублей взяток.

Дело о коррупции ростовских судей поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурировали арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменялось получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, им вменялось посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.