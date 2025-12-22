Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января

КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Первомайский районный суд города Краснодара назначил на 22 января судебное заседание по делу об обращении в доход РФ имущества экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, которую в понедельник осудили на 15 лет колонии за взятки, следует из данных картотеки судов.
"Судебное заседание - 22 января 2026 года", - говорится в данных картотеки.
Генпрокуратура РФ в декабре подала иск к Елене Золотаревой и ее сыну Сергею Золотареву "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества". Также в иске в числе ответчиков фигурирует Мария Данкевич, которая, по данным некоторых СМИ, является доверенным лицом экс-судьи.
В понедельник суд в Краснодаре приговорил к 15 годам колонии экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, а также назначил ей штраф в 170 миллионов рублей. Также к колонии и штрафам приговорены ее заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.
Как установил суд, в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Согласно данным пресс-службы судов региона, в общей сложности с участием других фигурантов она получила 21,4 миллиона рублей взяток.
Дело о коррупции ростовских судей поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурировали арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменялось получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, им вменялось посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Как ранее сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в отношении еще одного фигуранта Альберта Романова суд приостановил производство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайство после заключения им контракта с Минобороны для отправки в зону СВО.
В апреле 2023 года Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. Позже Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, а Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову по делу о взяточничестве.