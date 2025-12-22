Рейтинг@Mail.ru
Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 22.12.2025 (обновлено: 15:28 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/sud-2063859095.html
Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января
Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января - РИА Новости, 22.12.2025
Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января
Первомайский районный суд города Краснодара назначил на 22 января судебное заседание по делу об обращении в доход РФ имущества экс-главы Ростовского облсуда... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:11:00+03:00
2025-12-22T15:28:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063836555_0:7:1093:622_1920x0_80_0_0_9607fba04d7df8bad498aa829e88ee70.jpg
https://ria.ru/20251222/rostov-2063778538.html
https://ria.ru/20251222/fsb-2063830900.html
россия
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063836555_53:0:1013:720_1920x0_80_0_0_d716bded43bff7a61906475d35015440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодар, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Краснодар, Генеральная прокуратура РФ
Заседание по делу об изъятии активов Золотаревой назначили на 22 января

Суд назначил заседание по делу об изъятии активов Золотаревой на 22 января

© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЭкс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева в зале суда
Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Экс-глава Ростовского облсуда Елена Золотарева в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. Первомайский районный суд города Краснодара назначил на 22 января судебное заседание по делу об обращении в доход РФ имущества экс-главы Ростовского облсуда Елены Золотаревой, которую в понедельник осудили на 15 лет колонии за взятки, следует из данных картотеки судов.
"Судебное заседание - 22 января 2026 года", - говорится в данных картотеки.
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Против экс-главы администрации Ростова-на-Дону возбудили дело о взятке
Вчера, 10:54
Генпрокуратура РФ в декабре подала иск к Елене Золотаревой и ее сыну Сергею Золотареву "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества". Также в иске в числе ответчиков фигурирует Мария Данкевич, которая, по данным некоторых СМИ, является доверенным лицом экс-судьи.
В понедельник суд в Краснодаре приговорил к 15 годам колонии экс-председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву, а также назначил ей штраф в 170 миллионов рублей. Также к колонии и штрафам приговорены ее заместитель Татьяна Юрова, экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский.
Как установил суд, в течение 2022 года Золотарева, являясь председателем Ростовского областного суда, получала взятки при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Согласно данным пресс-службы судов региона, в общей сложности с участием других фигурантов она получила 21,4 миллиона рублей взяток.
Дело о коррупции ростовских судей поступило в суд Краснодара в 2025 году, в нем фигурировали арестованные в 2023 году по делу о взяточничестве экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова. Им вменялось получение взятки по предварительному сговору либо организованной группой в особо крупном размере. Другие фигуранты - экс-председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, бывший начальник управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский, им вменялось посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
Как ранее сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, в отношении еще одного фигуранта Альберта Романова суд приостановил производство по делу, удовлетворив соответствующее ходатайство после заключения им контракта с Минобороны для отправки в зону СВО.
В апреле 2023 года Золотарева написала заявление об отставке с поста председателя Ростовского областного суда по собственному желанию. Позже Высшая квалификационная коллегия судей по представлению главы СК России разрешила возбудить против нее уголовное дело, а Басманный суд Москвы арестовал Золотареву и Юрову по делу о взяточничестве.
Задержание силовиками топ-менеджера КАВКАЗ.РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФСБ показала момент получения взятки директором "КАВКАЗ.РФ"
Вчера, 13:45
 
ПроисшествияРоссияКраснодарГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала