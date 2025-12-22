Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии

ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-руководителю волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", вместо домашнего ареста ему теперь запрещены определенные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

О задержании в Якутии по подозрению в мошенничестве руководителя волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова рассказал РИА Новости в июне источник, близкий к правоохранительным органам. В МВД республики тогда пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодежной политики на сумму 5 миллионов рублей.