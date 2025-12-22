https://ria.ru/20251222/sud-2063855912.html
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии - РИА Новости, 22.12.2025
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-руководителю волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", вместо домашнего ареста... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:02:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
происшествия
россия
якутск
якутский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251118/sud-2055724907.html
https://ria.ru/20251221/fortifikatsii-2063603602.html
россия
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, якутск, якутский городской суд
Происшествия, Россия, Якутск, Якутский городской суд
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии
Суд изменил меру пресечения экс-руководителю волонтерского движения в Якутии
ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-руководителю волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", вместо домашнего ареста ему теперь запрещены определенные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
О задержании в Якутии по подозрению в мошенничестве руководителя волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова рассказал РИА Новости в июне источник, близкий к правоохранительным органам. В МВД республики тогда пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодежной политики на сумму 5 миллионов рублей.
"Якутский городской суд
удовлетворил ходатайство... об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении бывшего руководителя волонтерского движения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что обвиняемый, экс-руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда ему запрещено покидать Якутск
без разрешения следователя, а также посещать республиканское министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям и организации, руководителем которых он являлся. В числе организаций, которые оказались для мужчины под запретом, Центр по работе с волонтерами Якутии, Ресурсный центр добровольчества республики, региональный Молодежный медиа-центр, Центр гражданско-патриотического воспитания Якутии, Центр гражданско-патриотического воспитания "Отчизна", Ресурсный центр поддержки научно-образовательных и социально-культурных проектов "Инициатива".
Кроме того, обвиняемому запретили общаться с остальными фигурантами дела, использовать любые средства связи и интернет.