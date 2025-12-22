Рейтинг@Mail.ru
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии - РИА Новости, 22.12.2025
15:02 22.12.2025
Суд изменил меру пресечения обвиняемому в аферах с грантами в Якутии
2025-12-22T15:02:00+03:00
2025-12-22T15:02:00+03:00
происшествия, россия, якутск, якутский городской суд
Происшествия, Россия, Якутск, Якутский городской суд
© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 дек – РИА Новости. Суд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-руководителю волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", вместо домашнего ареста ему теперь запрещены определенные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
О задержании в Якутии по подозрению в мошенничестве руководителя волонтерского штаба "Мы вместе" Айыллаана Винокурова рассказал РИА Новости в июне источник, близкий к правоохранительным органам. В МВД республики тогда пояснили, что возбуждены уголовные дела об аферах с грантами на развитие молодежной политики на сумму 5 миллионов рублей.
"Якутский городской суд удовлетворил ходатайство... об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий в отношении бывшего руководителя волонтерского движения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что обвиняемый, экс-руководитель волонтерского штаба "Мы вместе" и движения "Якутия с тобой", заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По решению суда ему запрещено покидать Якутск без разрешения следователя, а также посещать республиканское министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям и организации, руководителем которых он являлся. В числе организаций, которые оказались для мужчины под запретом, Центр по работе с волонтерами Якутии, Ресурсный центр добровольчества республики, региональный Молодежный медиа-центр, Центр гражданско-патриотического воспитания Якутии, Центр гражданско-патриотического воспитания "Отчизна", Ресурсный центр поддержки научно-образовательных и социально-культурных проектов "Инициатива".
Кроме того, обвиняемому запретили общаться с остальными фигурантами дела, использовать любые средства связи и интернет.
