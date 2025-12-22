Двум саратовским экс-министрам продлили меры пресечения по делу о растрате

САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Саратова продлил на полгода меры пресечения бывшим саратовским министрам и топ-менеджерам предприятия Максиму Шихалову и Владимиру Пожарову по уголовному делу о растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Бывший гендиректор Конструкторского бюро промышленной автоматики ( КБПА ) концерна "Радиоэлектронные технологии" (входит в госкорпорацию " Ростех ") Максим Шихалов обвиняется в двух эпизодах растраты с использованием служебного положения в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ ). В марте 2025 года Шихалов был задержан, а потом заключен под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (часть 1 статьи 285.4 УК РФ). Позже дело по этой статье было прекращено. Вторым обвиняемым в растрате и трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статье 159 УК РФ) является Владимир Пожаров, работавший заместителем гендиректора АО "КБПА". Он находится под домашним арестом. С 2012 по 2016 год Пожаров был министром экономического развития и инвестиционной политики области, а Шихалов занимал пост министра промышленности и энергетики Саратовской области

"Суд постановил: меру пресечения Шихалову Максиму Львовичу... в виде заключения под стражу оставить без изменения, продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев, то есть по 23 июня 2026 года включительно с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области. Меру пресечения Пожарову Владимиру Александровичу… оставить без изменения, продлив срок содержания под домашним арестом на шесть месяцев до 23 июня 2026 года", - огласил решение судья Дмитрий Кочетков.

В понедельник на первое заседание по делу были доставлены подсудимые, а также один из потерпевших, отбывающий наказание в колонии в Мордовии по другому уголовному делу. Шихалов рассказал о наличии хронических заболеваний, которые, по его словам, препятствуют нахождению под стражей. Он рассказывал, что в ходе содержания в СИЗО его даже направляли на лечение в тюремную больницу. Пожаров рассказал о перенесенной операции и необходимой реабилитации.

Гособвинитель попросила продлить меры пресечения Шихалову и Пожарову на шесть месяцев. Однако подсудимые и их защитники возражали. Адвокат Шихалова Татьяна Шилова отметила, что учитывая статьи, по которым дело дошло до суда, нет никаких препятствий для смягчения меры пресечения. Защитники Пожарова попросили вместо ареста выбрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Но суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.