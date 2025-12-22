Суд заочно приговорил к пожизненному сроку оператора БПЛА ВСУ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд заочно приговорил к пожизненному сроку лишения свободы оператора БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" за атаку на Белгородскую область 2024 году, в ходе которой погибли два человека, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего оператора беспилотных летательных аппаратов группы воздушной разведки "Стрикс" 1 пограничной комендатуры 4 пограничного отряда восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины сержанта Артема Пинцова. Он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный в составе организованный группы, повлекший смерть нескольких человек)", - говорится в сообщении.
Восемь заочно осужденных военных ВСУ внесли в перечень террористов
17 декабря, 17:04
Уточняется, что суд заочно приговорил Пинцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима.
Как рассказали в ГВП РФ, в суде установлено, что вечером 28 января 2024 года Пинцов в составе организованной группы под руководством представителей высшего военного и политического руководства Украины с позиций своего подразделения в Харьковской области запустил БПЛА DJI Mavic Pro 3, с которого сбросил взрывное устройство по месту временной дислокации российских военнослужащих в одном из районов Белгородской области. В результате два человека погибли.
В ведомстве добавили, что Пинцов объявлен в международный розыск и заочно арестован.
Комбрига ВСУ заочно осудили за атаки на Белгородскую область
12 декабря, 15:29