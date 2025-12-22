Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 22.12.2025 (обновлено: 15:42 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/sud-2063832667.html
Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина
Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина - РИА Новости, 22.12.2025
Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина
Гагаринский суд Москвы приступил к допросу блогера Артёма Чекалина по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T13:50:00+03:00
2025-12-22T15:42:00+03:00
оаэ
россия
москва
артем чекалин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812338_0:57:3114:1809_1920x0_80_0_0_7bb8d18ea2c980972a44c7be14690586.jpg
https://ria.ru/20251114/delo-2054898593.html
https://ria.ru/20251201/chekalina-2058999131.html
оаэ
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063812338_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_98a88596275c6e2af075a0f50432bdc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, россия, москва, артем чекалин
ОАЭ, Россия, Москва, Артем Чекалин
Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина

Суд начал допрос блогера Чекалина по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАртем Чекалин на заседании Гагаринского районного суда в Москве. 22 декабря 2025
Артем Чекалин на заседании Гагаринского районного суда в Москве. 22 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин на заседании Гагаринского районного суда в Москве. 22 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приступил к допросу блогера Артёма Чекалина по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство о допросе Чекалина заявила его защита.
Валерия Чекалина в суде - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Дело Чекалиных о выводе из России 250 миллионов рублей поступило в суд
14 ноября, 04:45
"Ходатайство удовлетворить, перейти к допросу Чекалина", - огласила судья.
На прошлом судебном заседании Чекалин признал вину частично и не согласился с квалификацией дела: по его мнению, вменять ему нужно статью 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он заявлял, что предпринимает все возможное, чтобы погасить ущерб.
Его бывшая жена Валерия (Лерчек) не признала вину. Она рассказывала в суде, что занималась подготовкой фото и видео материалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке, судебное заседание назначено на 19 января.
Блогер Валерия Чекалина на заседании в Гагаринском суде в Москве. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Суд разрешил беременной Чекалиной пройти медосмотр
1 декабря, 17:46
 
ОАЭРоссияМоскваАртем Чекалин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала