Суд в Москве приступил к допросу блогера Чекалина

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приступил к допросу блогера Артёма Чекалина по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ходатайство о допросе Чекалина заявила его защита.

"Ходатайство удовлетворить, перейти к допросу Чекалина", - огласила судья.

На прошлом судебном заседании Чекалин признал вину частично и не согласился с квалификацией дела: по его мнению, вменять ему нужно статью 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов). Кроме того, он заявлял, что предпринимает все возможное, чтобы погасить ущерб.

Его бывшая жена Валерия (Лерчек) не признала вину. Она рассказывала в суде, что занималась подготовкой фото и видео материалов для онлайн-курса и как учредитель в зарубежных компаниях не значилась.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ . При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.