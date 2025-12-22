На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Бывший учитель музыки из свердловского поселка Кузино Евгений Полежаев, приговоренный к 23 годам колонии строгого режима за более чем 100 эпизодов сексуального насилия над учениками и изготовление порнографии с участием детей, не смог выйти на свободу – его апелляционную жалобу отклонили, следует из картотеки Свердловского областного суда.
"Заявитель: осужденный. Результат обжалования: судебный акт оставлен без изменения", – сказано в судебной карточке.
Судя по перечню статей, Полежаеву вменяли 26 эпизодов по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица – ред.) и 107 эпизодов по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера – ред.).
Свердловский областной суд 13 августа 2024 года приговорил преподавателя музыки Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка. Свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий, уточняли РИА Новости в инстанции.
Помимо срока фигуранту назначили 8 миллионов рублей компенсации морального вреда потерпевшим, ему запретили 18 лет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, и в течение десяти лет запретили заниматься администрированием сайтов.
Как добавляли в прокуратуре региона, мужчина – житель Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.
По уточнению прокуратуры, летом 2018 года и с марта по декабрь 2022 года он совершил в отношении 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния и изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.
По данным местных СМИ, регулярно домогавшийся до детей сельский учитель музыки объяснял воспитанникам, что это "единственный способ попасть на большую сцену".
