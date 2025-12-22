Рейтинг@Mail.ru
На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/sud-2063809496.html
На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу
На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу - РИА Новости, 22.12.2025
На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу
Бывший учитель музыки из свердловского поселка Кузино Евгений Полежаев, приговоренный к 23 годам колонии строгого режима за более чем 100 эпизодов сексуального... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:41:00+03:00
2025-12-22T12:41:00+03:00
происшествия
россия
первоуральск
свердловский областной суд
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965869702_0:211:2152:1422_1920x0_80_0_0_6b7e97ef861ab5d5f9484debd32a9d44.jpg
https://ria.ru/20251106/kamchatka-2053126104.html
https://ria.ru/20251024/bolezn-2050256183.html
https://ria.ru/20251216/uljanovsk-2062435860.html
россия
первоуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965869702_0:9:2152:1623_1920x0_80_0_0_17a7e153dc6d36732a16073ffae3c860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, первоуральск, свердловский областной суд, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Россия, Первоуральск, Свердловский областной суд, Крушение вертолета в Дагестане
На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу

Суд на Урале отклонил апелляцию осужденного за сексуальное насилие экс-учителя

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramЕвгений Полежаев в зале Свердловского областного суда
Евгений Полежаев в зале Свердловского областного суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Евгений Полежаев в зале Свердловского областного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Бывший учитель музыки из свердловского поселка Кузино Евгений Полежаев, приговоренный к 23 годам колонии строгого режима за более чем 100 эпизодов сексуального насилия над учениками и изготовление порнографии с участием детей, не смог выйти на свободу – его апелляционную жалобу отклонили, следует из картотеки Свердловского областного суда.
"Заявитель: осужденный. Результат обжалования: судебный акт оставлен без изменения", – сказано в судебной карточке.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Камчатке учителя музыкальной школы осудили за порно с несовершеннолетней
6 ноября, 09:20
Судя по перечню статей, Полежаеву вменяли 26 эпизодов по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица – ред.) и 107 эпизодов по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера – ред.).
Свердловский областной суд 13 августа 2024 года приговорил преподавателя музыки Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка. Свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий, уточняли РИА Новости в инстанции.
Помимо срока фигуранту назначили 8 миллионов рублей компенсации морального вреда потерпевшим, ему запретили 18 лет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, и в течение десяти лет запретили заниматься администрированием сайтов.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Пожизненно осужденный маньяк-педофил попросился на свободу из-за болезни
24 октября, 06:37
Как добавляли в прокуратуре региона, мужчина – житель Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.
По уточнению прокуратуры, летом 2018 года и с марта по декабрь 2022 года он совершил в отношении 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния и изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.
По данным местных СМИ, регулярно домогавшийся до детей сельский учитель музыки объяснял воспитанникам, что это "единственный способ попасть на большую сцену".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Ульяновске массажиста осудили за сексуальное насилие над девочкой
16 декабря, 17:04
 
ПроисшествияРоссияПервоуральскСвердловский областной судКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала