На Урале осужденный за сексуальное насилие учитель не смог выйти на свободу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Бывший учитель музыки из свердловского поселка Кузино Евгений Полежаев, приговоренный к 23 годам колонии строгого режима за более чем 100 эпизодов сексуального насилия над учениками и изготовление порнографии с участием детей, не смог выйти на свободу – его апелляционную жалобу отклонили, следует из картотеки Свердловского областного суда.

"Заявитель: осужденный. Результат обжалования: судебный акт оставлен без изменения", – сказано в судебной карточке.

Судя по перечню статей, Полежаеву вменяли 26 эпизодов по части 1 статьи 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица – ред.) и 107 эпизодов по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера – ред.).

Свердловский областной суд 13 августа 2024 года приговорил преподавателя музыки Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка. Свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий, уточняли РИА Новости в инстанции.

Помимо срока фигуранту назначили 8 миллионов рублей компенсации морального вреда потерпевшим, ему запретили 18 лет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, и в течение десяти лет запретили заниматься администрированием сайтов.

Как добавляли в прокуратуре региона, мужчина – житель Первоуральска , обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.

По уточнению прокуратуры, летом 2018 года и с марта по декабрь 2022 года он совершил в отношении 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния и изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.