Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Финляндии, обвинение предъявлено заочно, он объявлен в международный розыск, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Финляндской Республики Харри Вяйсянена. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении ведомства.
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ
19 декабря, 06:33
Как рассказали в ГП РФ, по версии следствия, в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину, где вступил в интернациональный легион и прошел военную подготовку. После этого до осени 2022 года он воевал в качестве наемника на территории ДНР. По данным следствия, за участие в боевых действиях обвиняемый получил вознаграждение в размере более 170 тысяч рублей.
"Вяйсянен объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГП РФ.
В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении наемника направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику
19 декабря, 00:37