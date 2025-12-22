Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 22.12.2025 (обновлено: 15:06 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/sud-2063807559.html
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд - РИА Новости, 22.12.2025
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Финляндии, обвинение предъявлено заочно, он объявлен в... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:35:00+03:00
2025-12-22T15:06:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
россия
финляндия
вооруженные силы украины
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063856746_157:78:970:535_1920x0_80_0_0_3f19953d37d5e439b9f1b2b3d370c7e8.jpg
https://ria.ru/20251219/naemniki-2063097366.html
https://ria.ru/20251219/shveytsariya-2063074973.html
донецкая народная республика
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063856746_0:0:1099:825_1920x0_80_0_0_678c3bd12ad11bfe4a222193704c0b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, финляндия, вооруженные силы украины, генеральная прокуратура рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Финляндия, Вооруженные силы Украины, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура ДНР направила дело наемника ВСУ из Финляндии в суд

Прокуратура ДНР направила дело воевашего за ВСУ наемника из Финляндии в суд

© Фото : Генпрокуратура России/TelegramХарри Вяйсянен
Харри Вяйсянен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : Генпрокуратура России/Telegram
Харри Вяйсянен
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении наемника ВСУ из Финляндии, обвинение предъявлено заочно, он объявлен в международный розыск, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего гражданина Финляндской Республики Харри Вяйсянена. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении ведомства.
Максим Данильчук - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Иностранные наемники перестали подчиняться командиру бригады ВСУ
19 декабря, 06:33
Как рассказали в ГП РФ, по версии следствия, в августе 2022 года Вяйсянен прибыл на Украину, где вступил в интернациональный легион и прошел военную подготовку. После этого до осени 2022 года он воевал в качестве наемника на территории ДНР. По данным следствия, за участие в боевых действиях обвиняемый получил вознаграждение в размере более 170 тысяч рублей.
"Вяйсянен объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГП РФ.
В ведомстве отметили, что уголовное дело в отношении наемника направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику
19 декабря, 00:37
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияФинляндияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала