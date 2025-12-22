Суд продлил арест молдавскому олигарху Плахотнюку

КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток до 23 января, огласил решение судья Сергей Стратан.