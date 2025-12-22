Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест молдавскому олигарху Плахотнюку - РИА Новости, 22.12.2025
11:39 22.12.2025
Суд продлил арест молдавскому олигарху Плахотнюку
Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков...
Суд продлил арест молдавскому олигарху Плахотнюку

Владимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Бывший лидер молдавской Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк, обвиняемый в Молдавии в незаконном выводе одного миллиарда долларов из банков республики, останется под арестом еще на 30 суток до 23 января, огласил решение судья Сергей Стратан.
Олигарх был экстрадирован из Греции в Молдавию 25 сентября, после чего его в наручниках и под конвоем доставили в кишинёвское СИЗО №13. Суд поместил бывшего лидера Демократической партии под арест на тридцать суток. Первое заседание по делу прошло 26 сентября, затем состоялось ещё несколько слушаний, Плахотнюк отказался в них участвовать, пока не изучит все материалы дела. Срок содержания под стражей ему был продлён ещё на тридцать суток решением суда от 19 ноября.
Экс-премьер Молдавии Филат назвал процесс по делу Плахотнюка фарсом
17 декабря, 20:17
17 декабря, 20:17
"Суд постановил полностью удовлетворить запрос антикоррупционной прокуратуры в отношении обвиняемого Плахотнюка Владимира Георгиевича. Продлить срок предварительного ареста Плахотнюка Владимира Георгиевича на 30 суток, начиная с 24 декабря вплоть до 23 января", - зачитал решение Стратан.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Одним из обвиняемых по этому делу и стал Пахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка.
Плахотнюк заявил о своей невиновности по делу о выводе денег
17 декабря, 13:32
17 декабря, 13:32
 
