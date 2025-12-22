Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Кировской области к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов специальной военной операции, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети Интернет), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок один год. В соответствии со статьей 73 УК РФ основное наказание считать условным с установлением испытательного срока один год", - говорится в документе.