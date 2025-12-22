Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Кировской области к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов специальной военной операции, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, женщина, которая работает уборщиком производственных помещений, оставила в социальной сети под постом о гибели бойца СВО комментарий, который "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков значения "унижение бойцов Вооруженных Сил РФ, погибших в зоне специальной военной операции". Фигурантка вину признала, принесла извинения в суде. По ее ходатайству дело рассмотрели в особом порядке судопроизводства, без судебного разбирательства.
"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети Интернет), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок один год. В соответствии со статьей 73 УК РФ основное наказание считать условным с установлением испытательного срока один год", - говорится в документе.
Уточняется, что в период испытательного срока фигурантке запрещено менять постоянное место жительства без уведомления. Мобильный телефон, на котором женщина писала комментарий в соцсети, конфискован. Стороны не обжаловали приговор, и он вступил в законную силу.
