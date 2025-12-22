Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО - РИА Новости, 22.12.2025
04:31 22.12.2025
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО - РИА Новости, 22.12.2025
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО
Суд приговорил жительницу Кировской области к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов специальной военной... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
россия
кировская область
россия
кировская область
2025
происшествия, россия, кировская область
Происшествия, Россия, Кировская область
Жительницу Кировской области осудили за оскорбление павших бойцов СВО

РИА Новости: уборщицу из Кировской области осудили за унижение павших бойцов СВО

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Суд приговорил жительницу Кировской области к шести месяцам лишения свободы условно за комментарий в соцсетях, унижающий павших бойцов специальной военной операции, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, женщина, которая работает уборщиком производственных помещений, оставила в социальной сети под постом о гибели бойца СВО комментарий, который "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков значения "унижение бойцов Вооруженных Сил РФ, погибших в зоне специальной военной операции". Фигурантка вину признала, принесла извинения в суде. По ее ходатайству дело рассмотрели в особом порядке судопроизводства, без судебного разбирательства.
"Признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично, с использованием сети Интернет), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть "Интернет", на срок один год. В соответствии со статьей 73 УК РФ основное наказание считать условным с установлением испытательного срока один год", - говорится в документе.
Уточняется, что в период испытательного срока фигурантке запрещено менять постоянное место жительства без уведомления. Мобильный телефон, на котором женщина писала комментарий в соцсети, конфискован. Стороны не обжаловали приговор, и он вступил в законную силу.
ПроисшествияРоссияКировская область
 
 
