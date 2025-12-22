https://ria.ru/20251222/sud-2063722682.html
Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы"
Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы" - РИА Новости, 22.12.2025
Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы"
Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО "Ромашкино", владельцем которого был создатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T02:39:00+03:00
2025-12-22T02:39:00+03:00
2025-12-22T02:39:00+03:00
происшествия
москва
россия
рязанская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
московский городской суд
матросская тишина
москва
россия
рязанская область
Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы"
РИА Новости: 1,7 тысячи гектаров взыскивают с создателя "Корчмы Тарас Бульба"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО "Ромашкино", владельцем которого был создатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван, просит суд обратить взыскание на принадлежащий этой компании земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тысячи гектаров, следует из материалов, изученных РИА Новости.
По площади этот надел в Рязанской области
равен почти восьми столичным Паркам Горького. Его кадастровая стоимость - около 119 миллионов рублей.
Иск приставов поступил в суд еще в 2023 году, его рассмотрение неоднократно откладывалось, следующие слушания назначены на январь 2026 года. По состоянию на июль 2024 года в отношении ответчика велось сводное исполнительное производство на сумму свыше 71 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы
в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции ФНС России
№4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.
Пресненский суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о сокрытии налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.
Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019 года Басманный суд назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд
смягчил приговор на три месяца. Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина
" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.