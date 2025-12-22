Приставы хотят взыскать участок владельца "Корчмы Тараса Бульбы"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО "Ромашкино", владельцем которого был создатель сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван, просит суд обратить взыскание на принадлежащий этой компании земельный участок сельхозназначения площадью более 1,7 тысячи гектаров, следует из материалов, изученных РИА Новости.

По площади этот надел в Рязанской области равен почти восьми столичным Паркам Горького. Его кадастровая стоимость - около 119 миллионов рублей.

Иск приставов поступил в суд еще в 2023 году, его рассмотрение неоднократно откладывалось, следующие слушания назначены на январь 2026 года. По состоянию на июль 2024 года в отношении ответчика велось сводное исполнительное производство на сумму свыше 71 миллиона рублей.

Арбитражный суд Москвы в 2022 году признал Белойвана банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов - суд ввел ранее по заявлению инспекции ФНС России №4 по Москве из-за долгов в размере более 971 миллиона рублей.

Пресненский суд Москвы в феврале 2021 года заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о сокрытии налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи - до семи лет лишения свободы.