В "Ростехе" рассказали об испытаниях Су-57 с новым двигателем
Новое оружие России
 
08:07 22.12.2025 (обновлено: 10:39 22.12.2025)
В "Ростехе" рассказали об испытаниях Су-57 с новым двигателем
Новый двигатель "Изделие 177" для истребителя пятого поколения Су-57 штатно и надежно отработал в ходе первого полета, сообщил генконструктор - директор ОКБ... РИА Новости, 22.12.2025
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новый двигатель "Изделие 177" для истребителя пятого поколения Су-57 штатно и надежно отработал в ходе первого полета, сообщил генконструктор - директор ОКБ имени А. Люльки, филиала ПАО "ОДК-УМПО" Объединенной двигателестроительной корпорации Евгений Марчуков.
"Ростех" в понедельник сообщил, что истребитель совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
"Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57", - приводит слова Марчукова пресс-служба "Ростеха".
Марчуков назвал "Изделие 177" передовой разработкой. По его словам, двигатель имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения. Двигатель позволили создать новейшие технологии, материалы и инновационные конструкторские решения.
Перспективный двигатель "Изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
24 мая, 02:52
 
Новое оружие РоссииБезопасностьЕвгений МарчукОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Су-57
 
 
