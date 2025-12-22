"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57

Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

В понедельник госкорпорация сообщила, что самолёт совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".

"При это м Су- 57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что истребитель отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик.

Кроме того, самолет вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки, уточнили в пресс-службе.

Как рассказал директор ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации ( ОАК ) Михаил Стрелец, сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. При этом разработчики не останавливаются на достигнутом.