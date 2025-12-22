https://ria.ru/20251222/su-57-2063736328.html
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57
Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, сообщили в РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, сообщили
в пресс-службе "Ростеха".
В понедельник госкорпорация сообщила, что самолёт совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
"При этом Су-
57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истребитель отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик.
Кроме того, самолет вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки, уточнили в пресс-службе.
Как рассказал директор ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК
) Михаил Стрелец, сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. При этом разработчики не останавливаются на достигнутом.
"Платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", - приводит пресс-служба слова Стрельца.