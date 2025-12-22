Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57
Новое оружие России
 
08:04 22.12.2025 (обновлено: 10:33 22.12.2025)
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 22.12.2025
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57
Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, сообщили в РИА Новости, 22.12.2025
технологии, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), су-57
Новое оружие России, Технологии, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Су-57
"Ростех" рассказал о модернизации истребителя пятого поколения Су-57

"Ростех": истребитель Су-57 проходит модернизацию с учётом применения в СВО

Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения в Жуковском
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские авиастроители продолжают модернизацию истребителя пятого поколения Су-57 и расширяют возможности вооружения и бортовых систем этой машины, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
В понедельник госкорпорация сообщила, что самолёт совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Су-57 внедрили искусственный интеллект
24 мая, 02:52
"При этом Су-57 продолжает модернизироваться с учетом опыта применения в зоне СВО: расширяются возможности вооружения и бортовых систем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что истребитель отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик.
Кроме того, самолет вызывает высокий интерес у зарубежных заказчиков, уже осуществляются его экспортные поставки, уточнили в пресс-службе.
Как рассказал директор ОКБ Сухого Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Стрелец, сегодня Су-57 является наиболее совершенным истребителем пятого поколения. При этом разработчики не останавливаются на достигнутом.
"Платформа Су-57 проходит эволюционное развитие по наращиванию боевых возможностей, внедрению самых современных технологий. Решения, заложенные в платформу Су-57, позволяют давать ответ любым вызовам современности за счет оперативной интеграции требуемых на каждом этапе развития технологий", - приводит пресс-служба слова Стрельца.
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Минобороны получило партию новых истребителей Су-35С
12 мая, 08:37
 
Новое оружие России
 
 
