Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения - РИА Новости, 22.12.2025
Новое оружие России
 
08:02 22.12.2025 (обновлено: 09:04 22.12.2025)
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения
Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения, сообщили в пресс-службе "Ростеха". РИА Новости, 22.12.2025
2025
Первый полет Су-57 с двигателем пятого поколения
В ОАК рассказали, что компания планирует наращивать поставки машин, а новый двигатель - "Изделие 177" - усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для совершенствования самолета.
безопасность, россия, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), объединенная двигателестроительная корпорация, су-57
Безопасность, Россия, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация, Су-57, Новое оружие России
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

Истребитель Су-57 впервые совершил полет с двигателем пятого поколения

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
«

"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию) приступили к летным испытаниям двигателя "Изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", — говорится в релизе.

Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель Роман Кондратьев. Полет прошел штатно в соответствии с заданием, новый двигатель отработал надежно.
Как отметили в госкорпорации, "Изделие 177" с увеличенной тягой усилит летные характеристики и поможет и далее совершенствовать самолет. Модернизация идет с учетом применения на СВО, специалисты расширяют возможности вооружения и бортовых систем.
Объединенная авиастроительная корпорация увеличивает производство для роста поставок истребителей в российские войска и на экспорт.

Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.

Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Объединенная двигателестроительная корпорацияСу-57
 
 
