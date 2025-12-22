МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Истребитель Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию) приступили к летным испытаниям двигателя "Изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", — говорится в релизе.
Машину поднял в небо заслуженный летчик-испытатель Роман Кондратьев. Полет прошел штатно в соответствии с заданием, новый двигатель отработал надежно.
Как отметили в госкорпорации, "Изделие 177" с увеличенной тягой усилит летные характеристики и поможет и далее совершенствовать самолет. Модернизация идет с учетом применения на СВО, специалисты расширяют возможности вооружения и бортовых систем.
Объединенная авиастроительная корпорация увеличивает производство для роста поставок истребителей в российские войска и на экспорт.
Су-57 решает широкий спектр боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и при помехах. Малая заметность позволяет ему быть эффективным, несмотря на противодействие современных систем ПВО.
