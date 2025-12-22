https://ria.ru/20251222/stubb-2063826790.html
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
Переговорщики очень близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Fox News. Он отметил, РИА Новости, 22.12.2025
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Переговорщики очень близки к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Fox News.
Он отметил, что сейчас стороны ближе к его достижению, чем "когда-либо ранее".
"Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались", — сказал Стубб.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
А уже 21 и 22 декабря в Майями состоялась встреча спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с Кушнером и Уиткоффом. Последний охарактеризовал переговоры как конструктивные.