https://ria.ru/20251222/starenie-2063892029.html
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения - РИА Новости, 22.12.2025
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения
Первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:44:00+03:00
2025-12-22T16:44:00+03:00
2025-12-22T16:44:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_db719b49054d487ca91150be74e4666e.jpg
https://ria.ru/20250828/vrach-2037989706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595703671_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b0641093cb50f7e2157d6f1d1771b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения
Голикова: первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году