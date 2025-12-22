Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения - РИА Новости, 22.12.2025
16:44 22.12.2025
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения
Первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Голикова рассказала, когда получат первые результаты по замедлению старения

Голикова: первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году

© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
Ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Первые результаты по замедлению старения ожидаются к 2027 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2027 году мы планируем получить первые результаты по замедлению старения", - сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, исследования ведутся в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровье - Общество
 
 
