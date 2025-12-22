Рейтинг@Mail.ru
На станциях "Росатома" совершено свыше 190 тыс зарядных сессий - РИА Новости, 22.12.2025
18:54 22.12.2025
На станциях "Росатома" совершено свыше 190 тыс зарядных сессий
На станциях "Росатома" совершено свыше 190 тыс зарядных сессий
Более 190 тысяч зарядных сессий было совершено на станциях "Росатома" с начала 2025 года, госкорпорация развернула более 260 объектов в 16 регионах России
На станциях "Росатома" совершено свыше 190 тыс зарядных сессий

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 190 тысяч зарядных сессий было совершено на станциях "Росатома" с начала 2025 года, госкорпорация развернула более 260 объектов в 16 регионах России, сообщает пресс-служба корпорации.
"Открытие новых станций идет не только в крупных городах, но и в регионах, и темпы этой работы последовательно наращиваются. Это позволяет нам формировать единую и доступную среду для электротранспорта по всей стране", — отмечает директор бизнес-направления "Электромобильность" топливного дивизиона "Росатома" Александр Бухвалов, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в рамках проекта "Энергия Москвы" в городе работают более 115 быстрых зарядных станций "Росатома", которыми воспользовались около 18 тысяч электромобилистов.
Госкорпорация реализует опережающую стратегию развития зарядной инфраструктуры, основанную на трех ключевых принципах: отечественные технологии, "зеленая" энергия и клиентоцентричный сервис.
Развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей в контуре занимаются несколько компаний по профильным направлениям. "Парус электро" из дивизиона "АСУ ТП и Электротехника" отвечает за разработку и производство отечественных зарядных станций. Компания "Росатом Сеть зарядных станций" энергетического дивизиона госкорпорации реализует проект по созданию и эксплуатации федеральной сети ЭЗС. АО "ТВЭЛ" участвует в развитии электромобильности как интегратор комплексных решений, реализуя инфраструктурные проекты и программы внедрения электротранспорта в регионах, в том числе во взаимодействии с таксопарками, операторами каршеринга и автопроизводителями.
"Наша сила — в способности не следовать за трендами, а формировать новую реальность. Мы создаем не просто сеть зарядок, а интеллектуальную экосистему, которая делает электромобиль массовым и удобным. Обеспечивая эту инфраструктуру "зеленой" энергией и отечественными технологиями, мы решаем задачу не только транспорта, но и энергетического суверенитета, закладывая основу для целой новой отрасли. Электромобильность вступает в эпоху прагматики, и наша миссия — обеспечить ей прочный фундамент", – подчеркивает генеральный директор ООО "РСЗС" Валерий Маркелов.
Вся электроэнергия, поставляемая на станции сети, покрывается сертификатами "Чистая энергия Росатома", которые подтверждают низкоуглеродное происхождение потребляемой энергии с Ленинградской АЭС. С начала 2025 года клиентам было предоставлено почти 6 миллионов киловатт-часов такой энергии.
В течение года в контуре "Росатома" последовательно расширялась линейка решений для зарядной инфраструктуры электротранспорта. Развитие охватило как сегмент быстрой и сверхбыстрой зарядки, так и решения для городской и жилой среды, ориентированные на длительное подключение автомобилей.
Одновременно госкорпорация развивала перспективные направления зарядной инфраструктуры, ориентированные на повышение гибкости размещения станций и снижение зависимости от доступной сетевой мощности. В фокусе — решения с использованием накопителей электроэнергии, а также мобильные форматы зарядки, предназначенные для применения в локациях с ограниченными возможностями подключения к сети или в условиях временной инфраструктуры.
Также "Росатом" расширил сеть комплексов ЭЗС. В 2024-2025 годах они были введены в эксплуатацию в Калининградской области и Новосибирске.
Проекты реализуются при участии топливного дивизиона "Росатома" и включают как традиционные комплексы быстрой зарядки, так и инновационные решения.
"Наша задача — выстроить такую сеть зарядных станций, которая будет помогать развитию электротранспорта. Мы исходим из того, что инфраструктура должна адаптироваться под реальные условия — разные типы застройки, доступную мощность, транспортные сценарии. Именно поэтому мы развиваем решения, которые дают регионам и операторам больше гибкости и позволяют масштабировать сеть без избыточных ограничений", — отметил Бухвалов.
