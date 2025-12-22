Проценты по госдолгу США достигли триллиона долларов, заявили в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Проценты по обслуживанию госдолга США, который составляет 38 триллионов долларов, выросли до 1 триллиона долларов, сообщила в понедельник американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

Для реализации плана США по восстановлению Газы, отметила она, сначала нужно расчистить 68 миллионов тон обломков от разрушений, под которыми погребены более 10 тысяч тел погибших, отметила представитель Республиканской партии.