Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США - РИА Новости, 22.12.2025
21:44 22.12.2025
Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США
Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США
2025
Новости
в мире, сша, такер карлсон, мэтт гетц
В мире, США, Такер Карлсон, Мэтт Гетц
Журналист Карлсон рассказал о ненависти к белому населению в США

Журналист Карлсон: ненависть к белому населению США стала общепринятой в Штатах

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Ненависть по отношению к белому населению США стала общепринятой в американском обществе, считает консервативный политический обозреватель, журналист Такер Карлсон.
"В Соединенных Штатах институционализированная ненависть направлена против белых", - сказал журналист в опубликованном интервью с бывшим американским конгрессменом Мэттом Гетцем.
По словам Карлсона, белое население в США сталкивается с препятствиями при получении работы, федеральных грантов и поступлении в колледжи.
"Это все еще продолжается", - подчеркнул американский журналист.
В миреСШАТакер КарлсонМэтт Гетц
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
