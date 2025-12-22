Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для дипломатических визитов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

"Госдепартамент предоставил безопасную систему мобильной связи, которой Уиткофф может пользоваться на борту своего самолета", - говорится в сообщении телеканала.