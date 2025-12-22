Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для дипломатических визитов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает телеканал, некоторые чиновники в администрации американского лидера Дональда Трампа в частном порядке подвергают сомнению использование Уиткоффом собственного самолета для осуществления зарубежных визитов. Госдепартамент с начала второго срока Трампа был обеспокоен безопасностью связи на самолете и наличием охраны для него. По данным NBC, госдеп в мае провел проверку, результатом которой стали меры по усилению безопасности вокруг спецпосланника.
"Госдепартамент предоставил безопасную систему мобильной связи, которой Уиткофф может пользоваться на борту своего самолета", - говорится в сообщении телеканала.
При этом в Белом доме подчеркнули, что спецпосланник президента США следует всем нормам службы дипломатической безопасности.