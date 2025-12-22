Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ssha-2063857361.html
Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности
Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности - РИА Новости, 22.12.2025
Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности
Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:07:00+03:00
2025-12-22T15:07:00+03:00
сша
стив уиткофф
в мире
дональд трамп
государственный департамент сша
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:99:3059:1820_1920x0_80_0_0_52dc3eaeffa4a14215ac2de9a65bb4a0.jpg
https://ria.ru/20251222/rubio-2063835550.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59d266566d81c137dddf190dced6841f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, стив уиткофф, в мире, дональд трамп, государственный департамент сша, nbc
США, Стив Уиткофф, В мире, Дональд Трамп, Государственный департамент США, NBC
Госдеп США обезопасил частный самолет Уиткоффа из-за его должности

NBC: госдеп США обезопасил самолет Уиткоффа из-за его статуса спецпосланника

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Госдепартамент США обезопасил частный самолет спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа на фоне использования воздушного средства для дипломатических визитов, сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает телеканал, некоторые чиновники в администрации американского лидера Дональда Трампа в частном порядке подвергают сомнению использование Уиткоффом собственного самолета для осуществления зарубежных визитов. Госдепартамент с начала второго срока Трампа был обеспокоен безопасностью связи на самолете и наличием охраны для него. По данным NBC, госдеп в мае провел проверку, результатом которой стали меры по усилению безопасности вокруг спецпосланника.
"Госдепартамент предоставил безопасную систему мобильной связи, которой Уиткофф может пользоваться на борту своего самолета", - говорится в сообщении телеканала.
При этом в Белом доме подчеркнули, что спецпосланник президента США следует всем нормам службы дипломатической безопасности.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Белом доме отрицают, что между Рубио и Уиткоффом есть разногласия
Вчера, 13:58
 
СШАСтив УиткоффВ миреДональд ТрампГосударственный департамент СШАNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала