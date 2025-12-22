Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конфискация суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, и их передача Украине может сорвать мирные переговоры и затянуть конфликт, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.
Россия неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Свое мнение он изложил в авторской колонке на портале Breitbart, посвященной законопроекту REPO Implementation Act of 2025, который предусматривает создание механизма изъятия суверенных активов России и их последующее использование в интересах Украины.
По словам Пола, замороженные средства являются важным рычагом в переговорах, отказ от него может дать обратный эффект.
"Эти средства - неотъемлемая часть мирных переговоров. Если мы их просто заберём и передадим Украине, Россия может решить, что договариваться больше не о чем", - написал сенатор.
Законопроект REPO Implementation Act of 2025 был внесён в Сенат США в сентябре 2025 года и в конце октября одобрен профильным комитетом. Документ предлагает усовершенствовать механизм изъятия замороженных суверенных активов России в США и направлять их в специальный фонд поддержки Украины. В тексте законопроекта указано, что средства фонда могут использоваться на помощь Киеву не реже одного раза в 90 дней, при этом каждая такая выплата может составлять не менее 250 миллионов долларов.
В ноябре в бюджетном управлении конгресса допустили, что президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.