Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США - РИА Новости, 22.12.2025
12:29 22.12.2025 (обновлено: 12:39 22.12.2025)
Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США
Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США - РИА Новости, 22.12.2025
Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США
Конфискация суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, и их передача Украине может сорвать мирные... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
россия
украина
сша
рэнд пол
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, рэнд пол, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Рэнд Пол, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Изъятие российских активов сорвет мирные переговоры, заявили сенатор из США

Сенатор Пол: передача Украине активов России может сорвать переговоры

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Конфискация суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, и их передача Украине может сорвать мирные переговоры и затянуть конфликт, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.
Россия неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ: США давят на Европу с целью отказа от плана использовать активы России
17 декабря, 07:38
Свое мнение он изложил в авторской колонке на портале Breitbart, посвященной законопроекту REPO Implementation Act of 2025, который предусматривает создание механизма изъятия суверенных активов России и их последующее использование в интересах Украины.
По словам Пола, замороженные средства являются важным рычагом в переговорах, отказ от него может дать обратный эффект.
"Эти средства - неотъемлемая часть мирных переговоров. Если мы их просто заберём и передадим Украине, Россия может решить, что договариваться больше не о чем", - написал сенатор.
Законопроект REPO Implementation Act of 2025 был внесён в Сенат США в сентябре 2025 года и в конце октября одобрен профильным комитетом. Документ предлагает усовершенствовать механизм изъятия замороженных суверенных активов России в США и направлять их в специальный фонд поддержки Украины. В тексте законопроекта указано, что средства фонда могут использоваться на помощь Киеву не реже одного раза в 90 дней, при этом каждая такая выплата может составлять не менее 250 миллионов долларов.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Группа сенаторов США призвала передать Украине замороженные активы России
24 марта, 21:40
Ранее группа сенаторов-республиканцев предложила использовать около 5 миллиардов долларов замороженных российских активов в США для закупки вооружений для Украины, рассчитывая, что такой шаг подтолкнет Европу к передаче Киеву российских средств, заблокированных в ЕС.
В ноябре в бюджетном управлении конгресса допустили, что президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции.
В ночь на 19 декабря в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Как ранее заявляли в Кремле, конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Euroclear поприветствовал решение ЕС не использовать российские активы
Вчера, 12:05
 
В миреРоссияУкраинаСШАРэнд ПолДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
