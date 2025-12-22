Госдеп опроверг сообщения о выделении денег на восстановление сектора Газа

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. США не планируют выделять около 60 миллиардов долларов из федерального бюджета на восстановление инфраструктуры сектора Газа, заявили в госдепартаменте, комментируя сообщения СМИ о масштабном плане финансирования региона.
"Это фейковые новости. В плане нигде не говорится о том, что США будут платить 60 миллиардов долларов", - говорится в заявлении департамента по делам Ближнего Востока Госдепартамента США, опубликованном в соцсети X.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что американские чиновники представили ключевым потенциальным странам-донорам, включая Турцию и Египет, презентацию плана восстановления сектора Газа. По данным издания, речь шла о 32-страничном документе в формате PowerPoint, который был обозначен как "конфиденциальный, но не засекреченный".
Как утверждала газета, проект предусматривал поэтапное восстановление Газы - от временного размещения жителей в палатках до строительства современной прибрежной застройки и развития экономики. Общая стоимость инициативы, согласно черновику, оценивалась в 112,1 миллиарда долларов в течение десяти лет.
При этом в публикации WSJ говорилось, что США могли бы выступить "якорным" участником проекта, обеспечив почти 60 миллиардов долларов в виде грантов и гарантий по займам для различных направлений программы. В дальнейшем, как утверждалось в документе, сектор Газа должен был перейти к самофинансированию и постепенно сократить долговую нагрузку за счет экономического роста.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и палестинского движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.