Госдеп опроверг сообщения о выделении денег на восстановление сектора Газа

Как утверждала газета, проект предусматривал поэтапное восстановление Газы - от временного размещения жителей в палатках до строительства современной прибрежной застройки и развития экономики. Общая стоимость инициативы, согласно черновику, оценивалась в 112,1 миллиарда долларов в течение десяти лет.

При этом в публикации WSJ говорилось, что США могли бы выступить "якорным" участником проекта, обеспечив почти 60 миллиардов долларов в виде грантов и гарантий по займам для различных направлений программы. В дальнейшем, как утверждалось в документе, сектор Газа должен был перейти к самофинансированию и постепенно сократить долговую нагрузку за счет экономического роста.