Рейтинг@Mail.ru
В США сдвинулось официальное время - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 22.12.2025 (обновлено: 11:21 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ssha-2063781354.html
В США сдвинулось официальное время
В США сдвинулось официальное время - РИА Новости, 22.12.2025
В США сдвинулось официальное время
Официальное время США оказалось сдвинуто почти на пять микросекунд из-за отключения электричества в лаборатории Национального института стандартов и технологий... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:04:00+03:00
2025-12-22T11:21:00+03:00
в мире
сша
колорадо
gps
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20250503/ssha-2014797024.html
https://ria.ru/20251114/ataka-2054902705.html
сша
колорадо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, колорадо, gps
В мире, США, Колорадо, GPS
В США сдвинулось официальное время

NPR: официальное время США оказалось сдвинуто почти на пять микросекунд

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальное время США оказалось сдвинуто почти на пять микросекунд из-за отключения электричества в лаборатории Национального института стандартов и технологий (NIST) в штате Колорадо, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на заявление ведомства.
Инцидент произошел после мощного шторма, который обесточил комплекс NIST в городе Боулдер, где рассчитывается национальный эталон времени США. Резервный генератор сначала не сработал, из-за чего возник кратковременный сбой в системе передачи данных от атомных часов.
Даг Бургум - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Глава МВД США предупредил о риске масштабного блэкаута
3 мая, 17:59
"Это привело к тому, что американское координированное время NIST UTC оказалось на 4,8 микросекунды медленнее нормы", - сообщила представитель института Ребекка Джейкобсон.
Речь идет о долях секунды: одна микросекунда - это миллионная часть секунды. Для сравнения, по словам Джейкобсон, человеку требуется около 350 тысяч микросекунд, чтобы моргнуть.
Сами атомные часы, а их в Боулдере 16, продолжали работать благодаря встроенным батареям. Проблема возникла не с измерением времени, а с передачей сигналов в системы учета и распределения, пояснил научный сотрудник NIST Джефф Шерман. Позднее сотрудники института смогли запустить резервный дизельный генератор и восстановить работу оборудования.
По словам специалистов, для обычных людей такой сдвиг времени незаметен. Однако в ряде сфер, например, в телекоммуникациях, навигации GPS и управлении критической инфраструктурой, даже несколько микросекунд могут иметь значение. В NIST отметили, что предупредили профессиональных пользователей о сбое.
К вечеру субботы, как сообщает радиостанция, электроснабжение лаборатории было полностью восстановлено. Сейчас специалисты оценивают последствия шторма и постепенно корректируют временной сдвиг.
Радиопередатчик - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Мониторинговый канал "Радиостанции Судного дня" приостановил трансляцию
14 ноября, 05:27
 
В миреСШАКолорадоGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала