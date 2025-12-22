В США сдвинулось официальное время

Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Официальное время США оказалось сдвинуто почти на пять микросекунд из-за отключения электричества в лаборатории Национального института стандартов и технологий (NIST) в штате Колорадо, Официальное время США оказалось сдвинуто почти на пять микросекунд из-за отключения электричества в лаборатории Национального института стандартов и технологий (NIST) в штате Колорадо, сообщает радиостанция NPR со ссылкой на заявление ведомства.

Инцидент произошел после мощного шторма, который обесточил комплекс NIST в городе Боулдер, где рассчитывается национальный эталон времени США . Резервный генератор сначала не сработал, из-за чего возник кратковременный сбой в системе передачи данных от атомных часов.

"Это привело к тому, что американское координированное время NIST UTC оказалось на 4,8 микросекунды медленнее нормы", - сообщила представитель института Ребекка Джейкобсон.

Речь идет о долях секунды: одна микросекунда - это миллионная часть секунды. Для сравнения, по словам Джейкобсон, человеку требуется около 350 тысяч микросекунд, чтобы моргнуть.

Сами атомные часы, а их в Боулдере 16, продолжали работать благодаря встроенным батареям. Проблема возникла не с измерением времени, а с передачей сигналов в системы учета и распределения, пояснил научный сотрудник NIST Джефф Шерман. Позднее сотрудники института смогли запустить резервный дизельный генератор и восстановить работу оборудования.

По словам специалистов, для обычных людей такой сдвиг времени незаметен. Однако в ряде сфер, например, в телекоммуникациях, навиг аци и GPS и управлении критической инфраструктурой, даже несколько микросекунд могут иметь значение. В NIST отметили, что предупредили профессиональных пользователей о сбое.