США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ
США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ
США отзывают почти 30 дипломатов в зарубежных представительствах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T09:00:00+03:00
2025-12-22T09:00:00+03:00
2025-12-22T11:19:00+03:00
AP: администрация Трампа отозвала дипломатов из 29 стран