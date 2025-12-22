Рейтинг@Mail.ru
США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ
09:00 22.12.2025 (обновлено: 11:19 22.12.2025)
США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ
США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ
США отозвали почти 30 дипломатов, сообщили СМИ

AP: администрация Трампа отозвала дипломатов из 29 стран

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США отзывают почти 30 дипломатов в зарубежных представительствах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
По данным СМИ, на прошлой неделе как минимум 29 глав миссий получили уведомления о том, что срок их работы закончится в следующем месяце. Все они получили должности при бывшей администрации.
Сообщения получили преимущественно послы в Африке. В частности, они пришли дипломатам из Бурунди, Камеруна, Кабо-Вреде, Габона и других стран.
Из дипмиссий в Азии отозвали шесть человек, в их числе сотрудники из Филиппин, Вьетнама, Фиджи и Лаоса.
Кроме того, поста лишились послы из Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии.
