МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ради восстановления отношений с Россией президент США Дональд Трамп пренебрежет мнениями Владимира Зеленского и европейских лидеров в отношении урегулирования на Украине и будет договариваться с президентом Владимиром Путиным, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет", — сказал он.
При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в новой американской стратегии отмечается необходимость диалога и это импонирует России. При этом он подчеркнул, что после устранения имеющихся проблем перед Россией и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния.