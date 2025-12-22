Рейтинг@Mail.ru
03:24 22.12.2025 (обновлено: 09:56 22.12.2025)
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ради восстановления отношений с Россией президент США Дональд Трамп пренебрежет мнениями Владимира Зеленского и европейских лидеров в отношении урегулирования на Украине и будет договариваться с президентом Владимиром Путиным, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"США приходится проходить через фарс — слушать европейцев, чтобы затем, игнорируя их мнения, договориться с Россией и убрать на второй план и европейцев, и самого Зеленского. Думаю, именно это и произойдет", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп смог снова удивить
11 декабря, 08:00
По словам эксперта, Вашингтон серьезно заинтересован в нормализации отношений с Москвой. Именно с этим, пояснил Макговерн, и связано изменение приоритетов, изложенное в новой Стратегии нацбезопасности США.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности. В ней указывается, что мирный процесс на Украине входит в коренные интересы США, а американская политика в Европе прежде всего предполагает восстановление стратегической стабильности с Россией.
При этом в документе говорится, что Соединенные Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу украинского урегулирования. Отмечается, что ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в новой американской стратегии отмечается необходимость диалога и это импонирует России. При этом он подчеркнул, что после устранения имеющихся проблем перед Россией и США может открыться перспектива для реставрации отношений и их вывода из глубокого кризисного состояния.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
9 декабря, 08:00
 
