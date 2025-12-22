Рейтинг@Mail.ru
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/spotifay-2063898422.html
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify - РИА Новости, 22.12.2025
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify
Группа "пиратских активистов" взломала музыкальную библиотеку аудиостримингового сервиса Spotify, получив данные к 86 миллионам аудиофайлов, пишет журнал... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:11:00+03:00
2025-12-22T17:11:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c1583c4e52e8fdc45e8e965dbcbc245c.jpg
https://ria.ru/20251211/reestr-2061429176.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768437171_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f91e3f694b0fb7bfe9b0ff9d438cd497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify

Группа пиратских активистов взломала музыкальную библиотеку Spotify

© AP Photo / Richard DrewЛоготип Spotify
Логотип Spotify - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Richard Drew
Логотип Spotify . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Группа "пиратских активистов" взломала музыкальную библиотеку аудиостримингового сервиса Spotify, получив данные к 86 миллионам аудиофайлов, пишет журнал Billboard.
"Музыкальную библиотеку Spotify взломала группа пиратских активистов... В сообщении утверждается, что копия включает в себя 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов, которые распространят в P2P-сетях в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт", - пишет СМИ.
В свою очередь, сам сервис Spotify в комментарии журналу заявил, что активно расследует этот инцидент.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 675 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Минобороны опровергло информацию о взломе реестра воинского учета
11 декабря, 16:30
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала