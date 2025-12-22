Группа "пиратских активистов" взломала Spotify

"Музыкальную библиотеку Spotify взломала группа пиратских активистов... В сообщении утверждается, что копия включает в себя 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов, которые распространят в P2P-сетях в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт", - пишет СМИ.