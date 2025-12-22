https://ria.ru/20251222/spotifay-2063898422.html
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify
Группа "пиратских активистов" взломала Spotify
Группа "пиратских активистов" взломала музыкальную библиотеку аудиостримингового сервиса Spotify, получив данные к 86 миллионам аудиофайлов, пишет журнал... РИА Новости, 22.12.2025
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости.
Группа "пиратских активистов" взломала музыкальную библиотеку аудиостримингового сервиса Spotify, получив данные к 86 миллионам аудиофайлов, пишет
журнал Billboard.
"Музыкальную библиотеку Spotify взломала группа пиратских активистов... В сообщении утверждается, что копия включает в себя 256 миллионов строк метаданных треков и 86 миллионов аудиофайлов, которые распространят в P2P-сетях в виде массовых торрентов общим объемом около 300 терабайт", - пишет СМИ.
В свою очередь, сам сервис Spotify в комментарии журналу заявил, что активно расследует этот инцидент.
Spotify - созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 675 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 100 миллионов музыкальных треков.