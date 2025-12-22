Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 22 декабря: ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 22.12.2025
Спецоперация, 22 декабря: ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
Спецоперация, 22 декабря: ВС России освободили Вильчу в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.12.2025
россия, сша, украина, сергей рябков, стив уиткофф, кирилл дмитриев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мирный план сша по украине
Спецоперация, 22 декабря: ВС России освободили Вильчу в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области, сообщило Минобороны России.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли за сутки 1265 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Разорвать на части". На Западе сделали громкое заявление об Украине
Вчера, 15:14

Переговоры о мире и войне

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал конструктивными переговоры с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности, полностью привержена достижению мира на Украине, отметил Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами.
Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве после переговоров в Майами.
Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде, разница между публикациями оказалась только в языке.
Дмитриев доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров в Майами, когда прилетит в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Консультации России и США по Украине в Майами позволили добиться прорыва в переговорном процессе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Он добавил, что вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по урегулированию украинского конфликта.
По словам Вэнса, прогресс достигнут в урегулировании конфликта на Украине, но абсолютной уверенности в его мирном разрешении нет.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Остались пять процентов". Стубб рассказал о ходе переговоров по Украине
Вчера, 13:32
Вэнс отметил, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.
Еврокомиссия, комментируя переговоры между РФ и США, заявила, что всегда приветствовала содержательные мирные усилия.
Успех идущего между Россией и США диалога не предопределен, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России.

СВР уполномочена заявить

Функционеры киевского режима собираются бежать за границу, многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои активы, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки России.
В СВР России добавили, что украинские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.
Свыше 90% работающих на Западе украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки, отметило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Украинские дипломаты хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского, заявили в СВР.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В США сделали необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 15:15

Провокации НАТО

Москва проявляет максимальную сдержанность в ответ на провокационные шаги НАТО и посылает оппонентам предостерегающие сигналы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он добавил, что Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО, готова зафиксировать это юридически.
Рябков отметил, что сейчас сохраняются существенные риски военного столкновения России и НАТО из-за враждебных действий европейских стран.
У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса, заявил Рябков.
Стремление стран Евросоюза не допустить нормализации отношений России и США является осложняющим фактором, добавил он.
По его словам, российская сторона будет реагировать зеркально, если США начнут тестировать ядерное оружие.
Рябков отметил, что залогом снижения конфликтного потенциала с США должен стать учет ими интересов России, прежде всего в области безопасности,
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Литве придумали способ спонсировать ВСУ с помощью Белоруссии
Вчера, 12:21
Россия готова обеспечивать свою безопасность за счет поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер, добавил Рябков.
Россия пока так и не получила предметной реакции США на предложение придерживаться лимитов, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, после истечения его срока действия, сообщил Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев.
Рябков добавил, что после долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая.
Рябков отметил, что Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе.

Медленные переговоры

В переговорах с США по Украине наблюдается медленный прогресс, при этом Москва призывает Вашингтон активнее противостоять попыткам некоторых стран торпедировать этот процесс, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он добавил, что Как только намечается положительная динамика в диалоге России и США, Киев и его кураторы пытаются этому помешать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаСергей РябковСтив УиткоффКирилл ДмитриевНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМирный план США по Украине
 
 
