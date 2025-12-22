МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" активными действиями взяли под контроль населенный пункт Вильча Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли за сутки 1265 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

Переговоры о мире и войне

Россия высоко ценит усилия и поддержку США в разрешении украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности, полностью привержена достижению мира на Украине , отметил Уиткофф по итогам проведенных переговоров в Майами

Дмитриев намекнул о возможной встрече представителей РФ и США в Москве после переговоров в Майами.

Уиткофф и секретарь Совета национальной безопасности и обороны ( СНБО ) Украины Рустем Умеров опубликовали идентичные посты по итогам переговоров во Флориде , разница между публикациями оказалась только в языке.

Консультации России и США по Украине в Майами позволили добиться прорыва в переговорном процессе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он добавил, что вопрос уступки территорий существенно тормозит переговоры по урегулированию украинского конфликта.

По словам Вэнса, прогресс достигнут в урегулировании конфликта на Украине, но абсолютной уверенности в его мирном разрешении нет.

Вэнс отметил, что на переговорах по Украине стоит вопрос возможного совместного контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Еврокомиссия , комментируя переговоры между РФ и США, заявила, что всегда приветствовала содержательные мирные усилия.

Успех идущего между Россией и США диалога не предопределен, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжения украинского конфликта хотят банкиры, которые поставили на военное поражение России.

СВР уполномочена заявить

Функционеры киевского режима собираются бежать за границу, многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои активы, сообщило журналистам пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР России добавили, что украинские чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в странах Европы за содействием в получении вида на жительство.

Свыше 90% работающих на Западе украинских дипломатов твердо настроены не возвращаться на родину после завершения срока командировки, отметило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Украинские дипломаты хорошо осведомлены об отсутствии вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского , заявили в СВР.

Провокации НАТО

Москва проявляет максимальную сдержанность в ответ на провокационные шаги НАТО и посылает оппонентам предостерегающие сигналы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он добавил, что Россия не собирается нападать на страны ЕС и НАТО, готова зафиксировать это юридически.

Рябков отметил, что сейчас сохраняются существенные риски военного столкновения России и НАТО из-за враждебных действий европейских стран.

У Москвы остается ряд серьезных вопросов к США, в частности, в контексте украинского кризиса, заявил Рябков.

Стремление стран Евросоюза не допустить нормализации отношений России и США является осложняющим фактором, добавил он.

По его словам, российская сторона будет реагировать зеркально, если США начнут тестировать ядерное оружие.

Рябков отметил, что залогом снижения конфликтного потенциала с США должен стать учет ими интересов России, прежде всего в области безопасности,

Россия готова обеспечивать свою безопасность за счет поддержания стратегического баланса путем принятия военно-технических контрмер, добавил Рябков.

Россия пока так и не получила предметной реакции США на предложение придерживаться лимитов, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, после истечения его срока действия, сообщил Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что Россия готовится ко всем вариантам развития стратегической обстановки после окончания действия ДСНВ, при этом Москва выражает надежду на то, что удастся избежать наиболее негативных сценариев.

Рябков добавил, что после долгих лет отрицаний, теперь открыто признается, что система ПРО США направлена, в том числе, против России и Китая

Рябков отметил, что Россия внимательно отслеживает шаги НАТО по расширению географии базирования ядерного оружия США в Европе.

Медленные переговоры

В переговорах с США по Украине наблюдается медленный прогресс, при этом Москва призывает Вашингтон активнее противостоять попыткам некоторых стран торпедировать этот процесс, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.