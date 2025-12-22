Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2025
22.12.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 22.12.2025
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, вооруженные силы рф, херсонская область , инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 22 декабря 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Вильчу в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 76 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 669 самолетов, 283 вертолета, 104 090 беспилотников, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 653 танка и других бронемашин, 1 634 реактивные системы залпового огня, 32 082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 49 742 единицы автомобильной техники.
 
