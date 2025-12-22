Российские силовики уничтожили танк Leopard 2 в Сумской области

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Попытка выдвижения боевой группы 225-го штурмового полка ВСУ сорвана у населенного пункта Андреевка в Сумской области, также уничтожен танк Leopard 2, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения боевой группы спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районе Андреевки. Кроме того, уничтожен танк Leopard 2", - сказал собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18