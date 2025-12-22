Рейтинг@Mail.ru
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/spetsoperatsiya-2063731881.html
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска - РИА Новости, 22.12.2025
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска
Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего преимущественно из бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России, участвовали в освобождении... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:34:00+03:00
2025-12-22T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
красногоровка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679030_0:155:3070:1882_1920x0_80_0_0_317a71ab4d4b9e04ec43a3a1c4e915d6.jpg
https://ria.ru/20251215/spetsoperatsiya-2062023977.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
красногоровка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679030_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_1c93c0d8ae856db86cf6198c749de23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, красноармейск, красногоровка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Красногоровка, Вооруженные силы Украины
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска

РИА Новости: бывшие военные ВСУ помогали освобождать Красноармейск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкКрасноармейск в ДНР
Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Красноармейск в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего преимущественно из бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России, участвовали в освобождении Красноармейска, сообщил РИА Новости командир боевого расчета группы БПЛА батальона с позывным "Хантер".
"Батальон (имени Кривоноса - ред.) работает всегда на самых горячих точках, на самых горячих направлениях, это была Красногоровка, Очеретино, Новогродовка, Селидово, на данный момент это красноармейское направление", - сказал собеседник агентства.
Стела в освобожденном городе Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Перешедшие на сторону России солдаты ВСУ эвакуировали жителей из Селидово
15 декабря, 03:16
"Хантер" отметил, что группы БПЛА батальона постоянно находятся на боевых позициях и меняются по ротации.
«
"У нас задача – это выявление опорных пунктов, выявление блиндажей, точки подвоза, такелажа. Делаются "дороги смерти" по факту, и работа уже конкретно по технике, само собой, если это городские условия, это опорные пункты противника", - объяснил командир боевого расчета группы БПЛА.
Собеседник агентства добавил, что помимо групп БПЛА в боевых действиях принимают участие диверсионно-разведывательные группы из состава батальона имени Кривоноса.
«
"Это ребята-штурмовики, ребята группы зачистки и так далее, которые, когда идет работа по лесополкам, по населенным пунктам, по большим городам, заходят, отрабатывают, зачищают, закрепляются, удерживают и продвигаются дальше", - рассказал "Хантер".
Также он предоставил РИА Новости видео боевой работы их подразделения, на которых показано, как бойцы батальона при помощи дронов уничтожают технику и живую силу противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКрасноармейскКрасногоровкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала