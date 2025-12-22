https://ria.ru/20251222/spetsoperatsiya-2063731881.html
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска - РИА Новости, 22.12.2025
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска
Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего преимущественно из бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России, участвовали в освобождении... РИА Новости, 22.12.2025
Бойцы батальона имени Кривоноса участвовали в освобождении Красноармейска
РИА Новости: бывшие военные ВСУ помогали освобождать Красноармейск
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего преимущественно из бывших военных ВСУ, перешедших на сторону России, участвовали в освобождении Красноармейска, сообщил РИА Новости командир боевого расчета группы БПЛА батальона с позывным "Хантер".
"Батальон (имени Кривоноса - ред.) работает всегда на самых горячих точках, на самых горячих направлениях, это была Красногоровка
, Очеретино, Новогродовка
, Селидово
, на данный момент это красноармейское направление", - сказал собеседник агентства.
"Хантер" отметил, что группы БПЛА батальона постоянно находятся на боевых позициях и меняются по ротации.
«
"У нас задача – это выявление опорных пунктов, выявление блиндажей, точки подвоза, такелажа. Делаются "дороги смерти" по факту, и работа уже конкретно по технике, само собой, если это городские условия, это опорные пункты противника", - объяснил командир боевого расчета группы БПЛА.
Собеседник агентства добавил, что помимо групп БПЛА в боевых действиях принимают участие диверсионно-разведывательные группы из состава батальона имени Кривоноса.
«
"Это ребята-штурмовики, ребята группы зачистки и так далее, которые, когда идет работа по лесополкам, по населенным пунктам, по большим городам, заходят, отрабатывают, зачищают, закрепляются, удерживают и продвигаются дальше", - рассказал "Хантер".
Также он предоставил РИА Новости видео боевой работы их подразделения, на которых показано, как бойцы батальона при помощи дронов уничтожают технику и живую силу противника.