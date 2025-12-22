Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА снизили активность ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 22.12.2025
05:21 22.12.2025
Российские БПЛА снизили активность ВСУ в Гуляйполе
Расчеты ударных БПЛА ВС РФ снизили активность ВСУ в воздухе над городом Гуляйполе в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ оператор войск... РИА Новости, 22.12.2025
2025
Российские БПЛА снизили активность ВСУ в Гуляйполе

© РИА Новости / Виталий Аньков
FPV-дрон
FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА ВС РФ снизили активность ВСУ в воздухе над городом Гуляйполе в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ оператор войск беспилотных систем группировки войск "Восток" с позывным "Золотой".
"Выполняем задачи по срыву подвоза техники и передвижения пехоты, уничтожаем позиции противника. Работаем по целеуказаниям и в режиме свободной охоты. Средства готовы к применению под различные типы целей. Фиксировались попытки массированного применения гексакоптеров "Баба-Яга" - за одну ночь одним расчетом уничтожено три аппарата. Активность противника в воздухе снижена", - рассказал "Золотой".
В Минобороны отметили, что Гуляйполе и прилегающие лесопосадки находятся под устойчивым огневым контролем операторов войск беспилотных систем группировки войск "Восток", что сводит к нулю эффективность попыток усилить остатки гарнизона ВСУ в городе.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
