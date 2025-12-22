ЛУГАНСК, 22 дек – РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" тульских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Сумской области, рассказали в Минобороны.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО "Град" артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчеты РСЗО БМ-21 "Град" тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Север" поддерживают огнем штурмовые группы десантников, выполняющие боевые задачи в Сумской области.
За минувшую неделю подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области.
