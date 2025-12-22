Рейтинг@Mail.ru
СПЧ после встречи с Путиным получил более 300 обращений о помиловании - РИА Новости, 22.12.2025
14:05 22.12.2025
СПЧ после встречи с Путиным получил более 300 обращений о помиловании
общество
россия
владимир путин
ева меркачева
россия
общество, россия, владимир путин, ева меркачева
Общество, Россия, Владимир Путин, Ева Меркачева
СПЧ после встречи с Путиным получил более 300 обращений о помиловании

Меркачева: СПЧ получил более 300 обращений с просьбой о помиловании

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет по развитию гражданского общества и правам человека после встречи с президентом России Владимиром Путиным получил более 300 обращений с просьбами о помиловании, сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
"После встречи президента с членами СПЧ, где озвучила тему помилования, получили больше 300 обращений. В них близкие просят помиловать человека, находящегося в колонии. Многие обращения очень трогательные, с рассказами о достоинствах и характере того, за кого просят", - написала член СПЧ в своем Telegram-канале.
На встрече СПЧ с президентом Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СПЧ направил в международные инстанции материалы о преступлениях ВСУ
15 декабря, 18:55
 
