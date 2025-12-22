Рейтинг@Mail.ru
Компания "Кавказ.РФ" сообщила, что оказывает содействие следствию - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 22.12.2025 (обновлено: 15:45 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/sodejstvie-2063864680.html
Компания "Кавказ.РФ" сообщила, что оказывает содействие следствию
Компания "Кавказ.РФ" сообщила, что оказывает содействие следствию - РИА Новости, 22.12.2025
Компания "Кавказ.РФ" сообщила, что оказывает содействие следствию
Компания "Кавказ.РФ" оказывает содействие следствию после ареста директора департамента маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T15:25:00+03:00
2025-12-22T15:45:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_00f30a119b1143bf3dc73cc736ed63f6.jpg
https://ria.ru/20251222/direktor-2063809920.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063805478_0:25:889:692_1920x0_80_0_0_1047ce21600ed19899df204f63d56a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Компания "Кавказ.РФ" сообщила, что оказывает содействие следствию

"Кавказ.РФ" рассказал о содействии следствию после ареста директора

© РИА НовостиСиловики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Компания "Кавказ.РФ" оказывает содействие следствию после ареста директора департамента маркетинга, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционерного общества.
"Кавказ.РФ оказывает содействие следственным органам", – сообщили в пресс-службе.
В понедельник ФСБ сообщила, что директор департамента маркетинга АО "Кавказ.РФ" получил в кафе в "Москва-Сити" взятку от гендиректора подрядной организации за заключение государственного контракта на услуги в туристическом комплексе "Мамисон" в Северной Осетии. По данным СК, сумма взятки составила 2 миллиона рублей.
Замоскворецкий суд Москвы 17 декабря арестовал директора департамента маркетинга "Кавказ.РФ" Валерия Желателева по статье о получении взятки, следует из данных суда в распоряжении РИА Новости.
В понедельник в "Кавказ.РФ" сообщили, что компания продолжает работать несмотря на инцидент с задержанием директора департамента маркетинга и реализует большие новогодние каникулы на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Проект туристического кластера под управлением АО "Кавказ.РФ" (до ноября 2021 года - АО "Курорты Северного Кавказа) включает всесезонные туристско-рекреационные комплексы "Армхи" , "Архыз", "Ведучи", "Мамисон", "Эльбрус", "Матлас", "Цори" и "Каспийский прибрежный кластер".
Силовики задержали топ-менеджера КАВКАЗ. РФ за получение взятки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Топ-менеджер "Кавказ.РФ" положил часть взятки на свой банковский счет
Вчера, 12:43
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала