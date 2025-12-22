Собянин вручил награды заслуженным москвичам

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, в ходе церемонии он поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с заслуженными наградами. Благодаря вашему труду, умению, таланту развивается наш замечательный город, наша страна. И это всегда очень важно, особенно сегодня, когда наша страна сражается за свою независимость, выдерживает экономическое давление, преодолевает большие сложности", - сказал мэр.

Он напомнил, что десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, еще десятки тысяч работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Миллионы жителей столицы укрепляют экономику города и страны.

"Москва продолжает активно развиваться. Мы строим дороги, метро, построены десятки школ, больниц, поликлиник, детских садов. Мы продолжаем развивать промышленность Москвы , инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой ее могущества. ...Спасибо вам, спасибо в вашем лице всем москвичам", - заключил Собянин

Москвичей наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Луки Крымского. Также Собянин удостоил жителей столицы медалями ордена "Родительская слава" и знаком отличия "За благодеяние". Большая группа москвичей удостоена почетных званий "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации", а также почетных грамот и благодарностей президента России

Кроме государственных наград, Собянин вручил жителям Москвы награды города. Так, москвичей наградили знаком отличия "За заслуги перед Москвой", знаками отличия "За безупречную службу городу Москве".