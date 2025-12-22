Рейтинг@Mail.ru
Собянин вручил награды заслуженным москвичам
15:04 22.12.2025 (обновлено: 18:42 22.12.2025)
Собянин вручил награды заслуженным москвичам
Собянин вручил награды заслуженным москвичам
москва, россия, сергей собянин, общество
Собянин вручил награды заслуженным москвичам

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин вручил москвичам государственные награды и награды города Москвы, в ходе церемонии он поздравил жителей столицы с наступающим Новым годом.
"Поздравляю вас с наступающим Новым годом, с заслуженными наградами. Благодаря вашему труду, умению, таланту развивается наш замечательный город, наша страна. И это всегда очень важно, особенно сегодня, когда наша страна сражается за свою независимость, выдерживает экономическое давление, преодолевает большие сложности", - сказал мэр.
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин похвалил Собянина за похорошевшую Москву
19 декабря, 15:46
Он напомнил, что десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, еще десятки тысяч работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Миллионы жителей столицы укрепляют экономику города и страны.
"Москва продолжает активно развиваться. Мы строим дороги, метро, построены десятки школ, больниц, поликлиник, детских садов. Мы продолжаем развивать промышленность Москвы, инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой ее могущества. ...Спасибо вам, спасибо в вашем лице всем москвичам", - заключил Собянин.
Москвичей наградили орденом Пирогова, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Луки Крымского. Также Собянин удостоил жителей столицы медалями ордена "Родительская слава" и знаком отличия "За благодеяние". Большая группа москвичей удостоена почетных званий "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный юрист Российской Федерации", а также почетных грамот и благодарностей президента России.
Кроме государственных наград, Собянин вручил жителям Москвы награды города. Так, москвичей наградили знаком отличия "За заслуги перед Москвой", знаками отличия "За безупречную службу городу Москве".
Также ряд жителей столицы удостоен почетных званий "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы", "Почетный работник социальной защиты населения города Москвы", "Почетный работник физической культуры города Москвы" и "Почетный работник транспорта города Москвы".
Президент Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин оценил работу Собянина по развитию транспортной инфраструктуры Москвы
19 декабря, 15:32
 
МоскваРоссияСергей СобянинОбщество
 
 
