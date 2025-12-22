Рейтинг@Mail.ru
13:11 22.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с терроризмом
снг, безопасность, владимир путин
СНГ, Безопасность, Владимир Путин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом и экстремизмом остается важным направлением сотрудничества стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин.
"Важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.
Совет глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Лидеры СНГ утвердили концепцию военного сотрудничества
10 октября, 13:01
 
Заголовок открываемого материала