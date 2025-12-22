https://ria.ru/20251222/sng-2063819599.html
Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с терроризмом
Борьба с терроризмом и экстремизмом остается важным направлением сотрудничества стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2025
снг, безопасность, владимир путин
СНГ, Безопасность, Владимир Путин
Путин назвал борьбу с терроризмом важным направлением сотрудничества в СНГ