Страны СНГ укрепляют технологический суверенитет, заявил Путин
13:06 22.12.2025 (обновлено: 13:34 22.12.2025)
Страны СНГ укрепляют технологический суверенитет, заявил Путин
Страны СНГ укрепляют технологический суверенитет, заявил Путин
снг
владимир путин
россия
технологии
россия
снг, владимир путин, россия, технологии
СНГ, Владимир Путин, Россия, Технологии
© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Страны СНГ укрепляют технологический суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Укрепляется технологический суверенитет наших государств, растет взаимный интерес стран-участниц к углублению практической кооперации в промышленности, в науке, в технологиях, в цифровизации и инновациях", - сказал Путин на неформальном саммите СНГ.
 
СНГ, Владимир Путин, Россия, Технологии
 
 
