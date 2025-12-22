Рейтинг@Mail.ru
03:06 22.12.2025
Эксперт научил, как вычистить цифровой след в интернете
Эксперт научил, как вычистить цифровой след в интернете
технологии, google, яндекс, россия
Технологии, Google, Яндекс, Россия
Эксперт научил, как вычистить цифровой след в интернете

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полное удаление цифрового следа невозможно, а вот минимизировать его и свести к минимуму негативные последствия - задача вполне посильная, рассказал агентству “Прайм” эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков.
“Начните с жесткого селф-экшена. Данные, однажды попавшие в сеть, живут в кэшах, архивах и чужих базах. Начните с их ручного поиска: введите в Google и Яндекс свое имя, фамилию, основные email и номер телефона, проверьте вкладки "Картинки" и "Новости", - советует он.
Затем следует провести глубокий поиск по базам данных специализированных сервисов - имя, никнейм, фото. После этого стоит начинать зачистку, которая проводится в несколько этапов и включает в себя использование специализированных каталогов, поисковых операторов и приложений. Удалить данные с чужого сайта можно через запрос владельцу.
При этом важно завести здоровые цифровые привычки - по возможности сохранять анонимность в Сети, менять пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, заключил Андрей Вишняков.
