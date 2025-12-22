https://ria.ru/20251222/sled-2063722072.html
Эксперт научил, как вычистить цифровой след в интернете
Полное удаление цифрового следа невозможно, а вот минимизировать его и свести к минимуму негативные последствия - задача вполне посильная, рассказал агентству... РИА Новости, 22.12.2025
Аналитик Вишняков: цифровой след невозможно удалить, но можно минимизировать
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Полное удаление цифрового следа невозможно, а вот минимизировать его и свести к минимуму негативные последствия - задача вполне посильная, рассказал
агентству “Прайм” эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков.
“Начните с жесткого селф-экшена. Данные, однажды попавшие в сеть, живут в кэшах, архивах и чужих базах. Начните с их ручного поиска: введите в Google
и Яндекс
свое имя, фамилию, основные email и номер телефона, проверьте вкладки "Картинки" и "Новости", - советует он.
Затем следует провести глубокий поиск по базам данных специализированных сервисов - имя, никнейм, фото. После этого стоит начинать зачистку, которая проводится в несколько этапов и включает в себя использование специализированных каталогов, поисковых операторов и приложений. Удалить данные с чужого сайта можно через запрос владельцу.
При этом важно завести здоровые цифровые привычки - по возможности сохранять анонимность в Сети, менять пароли, подключать двухфакторную аутентификацию, заключил Андрей Вишняков.