Рейтинг@Mail.ru
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/sk-2063849647.html
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону - РИА Новости, 22.12.2025
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону
Старшая дочь по телефону сообщила матери о гибели пятимесячного сына, которого она бросила голодным, уйдя в гости на несколько дней, сообщили РИА Новости в ГСУ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:44:00+03:00
2025-12-22T14:44:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20251216/priamure-2062303538.html
https://ria.ru/20251217/moskva-2062763252.html
россия
красноярский край
республика хакасия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону

СК: мать семьи из Норильска узнала о гибели сына из-за голода по телефону

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Старшая дочь по телефону сообщила матери о гибели пятимесячного сына, которого она бросила голодным, уйдя в гости на несколько дней, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным СК, женщина жила в квартире вместе с тремя дочерьми (15 лет, 2 года и 1 год) и пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода. Две маленькие девочки доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Приамурье мать, истязавшая детей, получила условный срок
16 декабря, 10:30
Ранее РИА Новости сообщали, что муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери.
"О гибели ребенка женщине сообщила ее старшая 15-летняя дочь по телефону. Матери дома не было с 14 по 17 декабря. Женщина признает свою вину", - рассказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".
В настоящее время женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ "Халатность". По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Москве завели дело после смерти младенца при домашних родах
17 декабря, 20:41
 
ПроисшествияРоссияКрасноярский крайРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала