СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Старшая дочь по телефону сообщила матери о гибели пятимесячного сына, которого она бросила голодным, уйдя в гости на несколько дней, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным СК , женщина жила в квартире вместе с тремя дочерьми (15 лет, 2 года и 1 год) и пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода. Две маленькие девочки доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей.

Ранее РИА Новости сообщали, что муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери.

"О гибели ребенка женщине сообщила ее старшая 15-летняя дочь по телефону. Матери дома не было с 14 по 17 декабря. Женщина признает свою вину", - рассказала собеседница агентства.

Ранее следствие сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".