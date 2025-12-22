https://ria.ru/20251222/sk-2063849647.html
СК: мать семьи из Норильска узнала о голодной смерти сына по телефону
Старшая дочь по телефону сообщила матери о гибели пятимесячного сына, которого она бросила голодным, уйдя в гости на несколько дней, сообщили РИА Новости в ГСУ...
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Старшая дочь по телефону сообщила матери о гибели пятимесячного сына, которого она бросила голодным, уйдя в гости на несколько дней, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным СК
, женщина жила в квартире вместе с тремя дочерьми (15 лет, 2 года и 1 год) и пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода. Две маленькие девочки доставлены в больницу и находятся в тяжелом состоянии. Старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
Ранее РИА Новости сообщали, что муж женщины отбывает срок за избиение ее и старшей дочери.
"О гибели ребенка женщине сообщила ее старшая 15-летняя дочь по телефону. Матери дома не было с 14 по 17 декабря. Женщина признает свою вину", - рассказала собеседница агентства.
Ранее следствие сообщило, что в Норильске
возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ
"Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью".
В настоящее время женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ "Халатность". По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН.