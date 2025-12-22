https://ria.ru/20251222/sk-2063847090.html
СК попросил возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП
СК попросил возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП - РИА Новости, 22.12.2025
СК попросил возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП
Следствие просит возбудить против отставного судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина дело о ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда РФ. РИА Новости, 22.12.2025
СК попросил возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП
РИА Новости: СК просит возбудить против отставного судьи Мосгорсуда дело о ДТП